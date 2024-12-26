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26 декабря 2024, 10:46 Читати українською

В 2025 году НБУ запланировал выездной мониторинг: проверит ПУМБ и Универсал Банк

Национальный банк в 2025 году запланировал проведение выездного мониторинга четырех объектов оверсайта.

Национальный банк в 2025 году запланировал проведение выездного мониторинга четырех объектов оверсайта.► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахК кому придут с проверкойООО «Тас Линк» (I квартал);«Универсал Банк» (II квартал);ПУМБ (III квартал);ООО «ФК «Ап.
Фото: depositphotos

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

К кому придут с проверкой

  • ООО «Тас Линк» (I квартал);
  • «Универсал Банк» (II квартал);
  • ПУМБ (III квартал);
  • ООО «ФК «Ап.ми Финанс» (IV квартал).

Что будут проверять

Будет проверяться соблюдение требований законодательства Украины и достаточность мер, принимаемых участниками платежного рынка для обеспечения непрерывного, надежного и эффективного функционирования платежной инфраструктуры.

Напомним

Национальный банк осуществляет оверсайт платежной инфраструктуры, чтобы обеспечить ее непрерывное, надежное и эффективное функционирование.

В частности, оверсайт включает мониторинг платежной инфраструктуры, ее оценивание на соответствие требованиям законодательства Украины и международным стандартам оверсайта, установление требований и ограничений деятельности платежной инфраструктуры, а также предоставление рекомендаций по совершенствованию деятельности платежной инфраструктуры и/или применения мер влияния.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+45
veritas69
veritas69
26 декабря 2024, 11:13
#
Як на мене, то ПУМБ і Моно під УніверСалом чедово і безперервно функціонують певно створюючи значну конкуренцію держ.банкам
+
0
Я_ __
Я_ __
26 декабря 2024, 11:31
#
Плюс
+
0
Я_ __
Я_ __
26 декабря 2024, 11:31
#
Ще райф міг би конкурувати з ними за клієнтів, але ось цей присмак з кацапстану псує ауру райфу)
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