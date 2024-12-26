Национальный банк в 2025 году запланировал проведение выездного мониторинга четырех объектов оверсайта.
В 2025 году НБУ запланировал выездной мониторинг: проверит ПУМБ и Универсал Банк
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
К кому придут с проверкой
- ООО «Тас Линк» (I квартал);
- «Универсал Банк» (II квартал);
- ПУМБ (III квартал);
- ООО «ФК «Ап.ми Финанс» (IV квартал).
Что будут проверять
Будет проверяться соблюдение требований законодательства Украины и достаточность мер, принимаемых участниками платежного рынка для обеспечения непрерывного, надежного и эффективного функционирования платежной инфраструктуры.
Напомним
Национальный банк осуществляет оверсайт платежной инфраструктуры, чтобы обеспечить ее непрерывное, надежное и эффективное функционирование.
В частности, оверсайт включает мониторинг платежной инфраструктуры, ее оценивание на соответствие требованиям законодательства Украины и международным стандартам оверсайта, установление требований и ограничений деятельности платежной инфраструктуры, а также предоставление рекомендаций по совершенствованию деятельности платежной инфраструктуры и/или применения мер влияния.
Комментарии - 3