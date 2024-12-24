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24 декабря 2024, 16:46 Читати українською

Украина получила $1 млрд гранта от США, обеспеченный доходами от замороженных активов рф

В госбюджет поступил грант в $1 млрд от Соединенных Штатов Америки в рамках программы Всемирного банка по второму займу в поддержку политики развития «Основы роста». Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

В госбюджет поступил грант в $1 млрд от Соединенных Штатов Америки в рамках программы Всемирного банка по второму займу в поддержку политики развития «Основы роста».
Фото: depositphotos

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Подробности

Финансирование осуществляется за счет вклада США в $20 млрд в рамках инициативы стран G7 ERA Mechanism в размере $50 млрд. Это первый транш из фонда Всемирного банка «Содействие привлечению ресурсов для инвестиций в укрепление финансового посредничества в Украине» (FORTIS Ukraine FIF).

Кредит в размере $1 млрд Правительство США направило в фонд Всемирного банка через Агентство США по международному развитию (USAID) и в координации с Министерством финансов США, Государственным департаментом США.

Читайте: Украина получила $1 миллиард от Японии и Великобритании в рамках проекта Всемирного банка

Он является продолжением прямой бюджетной поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов, которая в 2022—2024 годах составила 30,8 миллиарда долларов в виде грантового финансирования.

DPL направлена на поддержку проведения реформ в Украине. Предусмотренные средства зачисляются в общий фонд госбюджета единственным траншем по результатам выполненных до подписания задач.

Ключевые реформы касались укрепления основ экономической политики, направленной на обеспечение устойчивого роста. В частности, реформы, связанные с железнодорожной инфраструктурой, таможенной и налоговой политикой, борьбой с коррупцией, государственными предприятиями и развитием частного сектора.

Для обеспечения прозрачности использования бюджетной поддержки от США Минфин Украины вместе с проектом USAID SOERA и DBS Audit Activity будет осуществлять мониторинг.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Kankakee
Kankakee
24 декабря 2024, 16:51
#
А УНІАН постить новину про економічний шок який чекає Україну в першому кварталі 2025 згідно звіту МВФ 🤷
+
0
Игорь УА
Игорь УА
24 декабря 2024, 17:29
#
Русня, шо с лицом?
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