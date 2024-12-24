В рамках поддержки микро, малого и среднего бизнеса в Украине с начала использования инструмента государственных гарантий на портфельной основе с декабря 2020 выдано 42 493 кредита на общую сумму 135,5 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
С 2020 года предприниматели получили кредиты под госгарантии более чем на 135 миллиардов
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За время действия военного положения с 24 февраля 2022 года заключено 37 342 кредитных договора на 125 млрд грн.
В ноябре предприниматели получили 1223 кредита на 4,2 млрд грн с долей обязательств по основному долгу, гарантированных государством, в объеме 2,2 млрд грн.
По состоянию на 1 декабря 2024 31 банк-кредитор обслуживает 21 654 кредита на 74,3 млрд гривен. Обязательства по основному долгу, частично обеспеченные государственными гарантиями на портфельной основе, составляли около 32,9 млрд гривен. Это 64% от общего лимита предоставленных гарантий (51,7 млрд гривен).
Банки
По количеству кредитов, обслуживаемых по состоянию на 1 декабря текущего года, под государственные гарантии на портфельной основе лидируют следующие банки:
- Приватбанк — 14 718 кредитов на общую сумму 23,7 млрд грн, что составляет 66% от лимита таких гарантий, предоставленных банку;
- Ощадбанк — 2871 кредит на 10,6 млрд грн (49% от лимита банка);
- Укргазбанк — 960 кредитов на 10,3 млрд грн (71% от своего лимита).
Регионы
В регионах наибольший объем кредитов обслуживается:
- в Киеве — 2580 кредитов на общую сумму 9,6 млрд грн;
- в Днепропетровской области — 1724 кредита на 5,7 млрд грн;
- во Львовской — 1796 кредитов на 5,4 млрд грн;
- в Харьковской — 753 кредита на 4,7 млрд грн;
- в Киевской — 1404 кредита на 4,6 млрд грн.
Сферы деятельности
По видам экономической деятельности больше кредитов, частично обеспеченных государственными гарантиями на портфельной основе, обслуживаются в следующих сферах:
- сельское хозяйство — 4913 кредитов на общую сумму 28,8 млрд грн;
- оптовая и розничная торговля, ремонт транспортных средств — 9 293 кредита более чем на 20 млрд грн;
- перерабатывающая промышленность — 3811 кредит на 18,4 млрд грн;
- транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность — 1200 кредитов на 2,4 млрд грн;
- строительство — 591 кредит на 1,7 млрд грн.
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