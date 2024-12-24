С 2020 года предприниматели получили кредиты под госгарантии более чем на 135 миллиардов

В рамках поддержки микро, малого и среднего бизнеса в Украине с начала использования инструмента государственных гарантий на портфельной основе с декабря 2020 выдано 42 493 кредита на общую сумму 135,5 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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За время действия военного положения с 24 февраля 2022 года заключено 37 342 кредитных договора на 125 млрд грн.

В ноябре предприниматели получили 1223 кредита на 4,2 млрд грн с долей обязательств по основному долгу, гарантированных государством, в объеме 2,2 млрд грн.

По состоянию на 1 декабря 2024 31 банк-кредитор обслуживает 21 654 кредита на 74,3 млрд гривен. Обязательства по основному долгу, частично обеспеченные государственными гарантиями на портфельной основе, составляли около 32,9 млрд гривен. Это 64% от общего лимита предоставленных гарантий (51,7 млрд гривен).

Банки

По количеству кредитов, обслуживаемых по состоянию на 1 декабря текущего года, под государственные гарантии на портфельной основе лидируют следующие банки:

Приватбанк — 14 718 кредитов на общую сумму 23,7 млрд грн, что составляет 66% от лимита таких гарантий, предоставленных банку;

Ощадбанк — 2871 кредит на 10,6 млрд грн (49% от лимита банка);

Укргазбанк — 960 кредитов на 10,3 млрд грн (71% от своего лимита).

Регионы

В регионах наибольший объем кредитов обслуживается:

в Киеве — 2580 кредитов на общую сумму 9,6 млрд грн;

в Днепропетровской области — 1724 кредита на 5,7 млрд грн;

во Львовской — 1796 кредитов на 5,4 млрд грн;

в Харьковской — 753 кредита на 4,7 млрд грн;

в Киевской — 1404 кредита на 4,6 млрд грн.

Сферы деятельности

По видам экономической деятельности больше кредитов, частично обеспеченных государственными гарантиями на портфельной основе, обслуживаются в следующих сферах: