5 акций сферы ИИ, которые вырастут в 2025 году

В 2024 году рынок искусственного интеллекта становит более $184 млрд, а к 2030 году эта цифра составит $826 млрд. А с 2023 года по сегодня рынок вырос на $50 млрд. Продолжит ли рост этот экономический сектор в 2025 году и на какие акции инвестору стоит обратить внимание — рассказал инвестиционный эксперт Евгний Пилипец.

Остается ли ИИ на пике

Искусственный интеллект развивается стремительно, и при этом меняет многие сферы жизни — здравоохранение, финансы, транспорт и другие отрасли. Автоматизация на основе ИИ трансформирует рынок труда, чем создает спрос на новые навыки.

Акции, связанные с ИИ, остаются на пике популярности, даже вопреки значительному росту цен в 2024 году. Ралли этих акций не мешает инвесторам включать эти активы в длинный инвестиционній горизонт, ведь они все так же остаются привлекательными и перспективными для вложения. Экономический потенциал новой технологии помог поднять фондовый рынок на новые высоты, во главе с Nvidia, производителем специализированных чипов, которые имеют решающее значение для запуска генеративных моделей ИИ.

По данным Goldman Sachs Research, если Nvidia представляет первую фазу ИИ, то вторая — касается других компаний, которые помогают создавать инфраструктуру ИИ. Третья фаза касается компаний, что внедряют ИИ в свои продукты для увеличения доходов, в то время как четвертая фаза — повышение производительности ИИ, которое скоро станет возможным в большинстве компаний.

Broadcom

Broadcom производит специализированные интегральные схемы (ASIC), которые представляют собой специальные чипы, разработанные для выполнения определенных задач. Графические процессоры активно применяются для обучения больших языковых моделей (LLM) благодаря их высокой мощности параллельных вычислений. Однако к 2030 году для большинства задач ИИ будут использоваться ASIC.

Broadcom доминирует на рынке ASIC с долей 55−60% и прогнозирует доход в $12 млрд за текущий финансовый год. Средства поступают от продаж пользовательских ускорителей ИИ и сетевых чипов Ethernet, что используются в серверах. Это почти втрое больше показателя в $4,2 млрд в 2023 году.

Рост доходов Broadcom от ИИ значительно опережает рынок специализированных чипов благодаря высокому спросу на сетевые решения. В прошлом квартале доход от сетевого оборудования увеличился на 43% по сравнению с этим периодом в прошлом году.

Broadcom, способен поддерживать впечатляющие темпы роста в долгосрочной перспективе. Аналитики ожидают, что чистая прибыль компании будет расти на 20% в год в течение следующих пяти лет. Однако в последнее время они повышают свои ожидания.

По мнению 26 аналитиков Уолл-стрит, средняя целевая цена акций Broadcom на ближайшие 12 месяцев составляет $230,78. Максимальная прогнозируемая цена — $260,00, а минимальная — $160,00. Аналитик DBS Фанг Бун Фу рекомендует акции Broadcom к покупке и отмечает стратегический рост компании. В частности положительная оценка есть благодаря приобретениям и интеграциям, как с VMware, что усиливает позиции компании в сфере инфраструктурного программного обеспечения.

Dell Technologies

Dell также отметили улучшение своего роста благодаря увеличению расходов на инфраструктуру ИИ. Растущий спрос на серверы ИИ способствует быстрому развитию инфраструктурного подразделения Dell (ISG), который занимается продажей серверов и систем хранения данных.

Выручка компании в третьем квартале 2025 финансового года, который завершился 2 ноября, выросла на 9% до $25 млрд. При этом подразделение ISG показало рост на 38%, чем достигла рекордных $11,6 млрд. Доход от серверов и сетевых продуктов увеличился на 80%, до $7,7 млрд.

Рынок серверов ИИ демонстрирует стабильный рост и, по прогнозам, будет расти на 18% ежегодно, достигнув $183 млрд к 2032 году. Dell утверждает, что находится на начальном этапе освоения возможностей ИИ, что обещает дальнейшее расширение бизнеса ISG и усиление позиций компании.

Ожидается, что прибыль Dell будет увеличиваться на 11% ежегодно в течение следующих 5 лет, что значительно лучше, чем снижение на 1,5% в среднем за предыдущий период.

Согласно оценкам 16-ти аналитиков Уолл-стрит, средняя целевая цена акций на ближайшие 12 месяцев составляет $149,72, что на 32,88% выше текущей цены $112,67. Максимальная прогнозируемая цена — $185,00, а минимальная — $115,00.

Nvidia

Без графических процессоров Nvidia современный ИИ был бы невозможен. Более того, компания сразу же ассоциируется как часть этих технологий. Она стала настолько доминирующей по двум причинам:

Графические процессоры Nvidia поддерживаются экосистемой инструментов разработки программного обеспечения CUDA. Графические процессоры Nvidia постоянно превосходят чипы конкурентов в задачах обучения и вывода ИИ.

Nvidia активно наращивает производство нового поколения Blackwell GPU, который обеспечивает в 4 раза быстрее обучение ИИ и 30-кратное ускорение вывода по сравнению с Hopper GPU. Спрос на эти чипы настолько высок, что они уже полностью распроданы на год вперед.

По итогам последнего квартала Nvidia показала валовую маржу в 75%, доход в $35,1 млрд и чистую прибыль в размере $19,31 млрд. В следующем квартале ожидается выручка в $37,5 млрд.

Amazon, Microsoft и Alphabet разработали собственные ускорители ИИ, но них нет экосистемы разработки ПО, которая могла бы конкурировать с CUDA. Nvidia создавала ее почти 20 лет. Это делает чипы компании более привлекательными для разработчиков по сравнению с альтернативами.

На основе наблюдений 40 аналитиков Уолл-стрит, предлагающих 12-месячные ценовые цели для Nvidia за последние 3 месяца, средняя ценовая цель составляет $177,14, что изменилось на 30,65% по сравнению с предыдущим значением в $135,58. В то же время максимальная цена составляет $220,00, а минимальная — $135,00.

Microsoft

Microsoft — лидер в предоставлении опыта ИИ потребителям и предприятиям. Конгломерат внедрил ИИ в широкий спектр своих предложений. Ее продукт Copilot теперь встроен в вездесущее программное обеспечение Office, чтобы помогать клиентам выполнять разные задачи, как вот написание писем. Помощника по найму на основе ИИ добавили на сайт профессиональной сети LinkedIn в качестве инструмента для рекрутеров.

Облачная вычислительная платформа Microsoft, Azure, предоставляет инфраструктуру, которая позволяет другим компаниям использовать ИИ Microsoft в своих предприятиях. Клиенты с радостью используют возможность создать собственного помощника на основе ИИ, и за последние 6 месяцев их число удвоилось.

Продукты на базе искусственного интеллекта помогли Microsoft добиться хороших результатов в первом финансовом квартале, который закончился 30 сентября. Выручка за первый квартал достигла $65,6 млрд, что на 16% больше, чем в 2023 году. Чистая прибыль за первый финансовый квартал увеличилась на 11% в годовом исчислении до $24,7 млрд. Это, в свою очередь, привело к росту разводненной прибыли на акцию (EPS) до $3,30, что на 10% больше, чем в предыдущем году.

По мнению 29-ти аналитиков Уолл-стрит, средняя ценовая цель на год составляет $499,19. Это является изменением на 10,54% от предыдущей цены в размере $451,59. Максимальная цена $550,00, а минимальная составляет $425,00.

Alphabet

Alphabet известная своей поисковой системой Google с доминирующей долей в 90% на рынке онлайн-поиска, активно развивает направления, связанные с искусственным интеллектом. Этот подход расширяет её предложения и усиливает позиции на рынке.

Компания предоставляет облачные услуги через Google Cloud, что позволяет клиентам использовать её ИИ-платформу для создания собственных приложений. Среди пользователей этих услуг — Snap, специализирующаяся на социальных сетях.

ИИ также является ключевым элементом в деятельности Waymo, подразделения Alphabet по созданию беспилотных автомобилей. Waymo выполняет более 150 тыс. платных поездок каждую неделю.

Прорывы в сфере ИИ способствовали увеличению выручки Alphabet до $88,3 млрд в третьем квартале, что на 15% выше по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль за этот период составила $26,3 млрд, чем и показала рост на 33%. Разводненная прибыль на акцию выросла до $2,12 и превзошла показатель прошлого года в размере $1,55.

33 аналитики Уолл-стрит предлагают среднюю целевую цену для Alphabet Class A в размере $209,90, что является ростом на 11,41% от предыдущего значения. Максимальная целевая цена — $240,00, минимальная целевая цена — $185,00.

Перспективы инвестировать в ИИ

Использование ИИ с каждым днем все больше набирает обороты, а компании, которые связаны с ИИ с большой вероятностью получат прибыль в будущем. Однако не стоит забывать о конкуренции — всегда необходимо быть лучшим в этой области. Если замедлиться или остановиться в развитии, можно проиграть гонку.

Dell, Nvidia, Microsoft, Alphabet и Broadcom уже являются лидерами этого сектора, но даже с этим титулом инвесторам важно следить за отчетами компаний и новинками от конкурентов, и тем более проводить собственный анализ.