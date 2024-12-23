Банки выдали 14% кредитов «компаниям-зомби»

Приблизительно 14% корпоративных кредитов в Украине приходится на заемщиков с неудовлетворительными метриками: большой долговой нагрузкой, убытками и падением выручки. Об этом говорится в декабрьском отчете о финансовой устойчивости Нацбанка Украины, передает LIGA.net.

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Как отмечается, Нацбанк разделил заемщиков на несколько категорий:

«звезды» и «почти звезды» (это компании с отличными и хорошими показателями),

«темные лошадки» (предприятия с незначительными уязвимостями),

«инфицированные» (компании с отдельными неудовлетворительными показателями),

«зомби» (должники по крайне неудовлетворительным результатам).

Результаты исследования 2024 показывают значительное улучшение по сравнению с 2018 годом, когда исследование было проведено впервые.

Тогда на «зомби» приходилось около трети корпоративного портфеля банков, а на «звезд» или «почти звезд» — меньше четверти. Сейчас эти показатели составляют 14 и 35% соответственно.

Лучшее финансовое состояние имеют заемщики в торговле, пищевой промышленности и машиностроении.

Худшая ситуация — в энергетике (из-за российского энерготеррора и задавненных проблем с расчетами по зеленому тарифу), строительстве и операциях с недвижимостью (из-за падения рынка после начала полномасштабного вторжения).

«Сохранение клиентами банков хорошего финансового состояния, несмотря на разрушительные последствия войны, отражает не только устойчивость бизнеса, но и взвешенные стандарты кредитования. Опыт предыдущих кризисов заставил банки более качественно оценивать состояние своих должников», — отметили в Нацбанке.

Методика выборки

В целом была проанализирована выборка компаний с кредитами в украинских банках в ноябре 2024 года по данным финансовой отчетности за 2023 год.

В выборку вошли крупнейшие частные компании с выручкой или чистыми кредитами в банках более 100 млн грн. Выборка составила 4332 заемщика с кредитами объемом 459 млрд грн, что составляет почти три четверти валового корпоративного портфеля без учета кредитов государственным компаниям и старых NPL государственных банков.

Доля кредитов выборки составляет три четверти в работающем и неработающем портфелях. Попавшие в выборку компании сгенерировали 31% выручки всех компаний в 2023 году. Для оценки должников, входящих в группы под общим контролем (около трети всех кредитов), использована консолидированная отчетность группы.