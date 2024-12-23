Как Украина и США могут помочь друг другу с развитием оборонных технологий

США находятся на критическом этапе своей оборонной стратегии, пишет The Hill. Какие уроки она должна вынести из войны в Украине, и чем совместные предприятия могут помочь обеим странам? «Минфин» выбрал главное.

Несмотря на наличие передовой технологии беспилотников, США рискуют отстать от быстроразвивающейся военной технологической революции, во главе которой доступные и эффективные технологии беспилотных летательных аппаратов.

Война в Украине предоставила реальный полигон для испытаний передовых возможностей беспилотников и радиоэлектронной борьбы, многие из которых были разработаны в котле битвы. Совместные предприятия между американскими и украинскими компаниями могли бы стать мощным путем для использования этих инноваций, масштабирования производства и укрепления оборонных экосистем обеих стран.

Совместные предприятия между американскими и украинскими компаниями — это уникальная возможность преодолеть разрывы в стоимости, производстве и развитии технологий. Украинские компании продемонстрировали замечательную изобретательность в разработке экономически эффективных и проверенных в бою решений. Эти инновации сформировали поле битвы способами, из которых американские компании могут извлечь уроки, адаптироваться и использовать их.

Как использовать этот опыт

Подумайте об ошеломляющей разнице в стоимости автономных технологий.

Американский беспилотник AeroVironment Switchblade 300, который является основным продуктом в арсенале армии США, стоит около $80 тыс. за единицу, тогда как китайский DJI Mavic 3, который широко использовался украинскими войсками в первый год войны, стоит всего $1 700.

Однако Украина решила снизить зависимость от Пекина. Сегодня украинские военные в значительной степени зависят от отечественных производителей своих беспилотников. Эти фирмы производят 3D-печатные устройства, которые могут стоить всего $300−400 за единицу. Для сравнения: один 155-мм артиллерийский снаряд стоит $3 тыс.

Аналогично: противокорабельная крылатая ракета «Гарпун» американского производства стоит около $2,25 млн за единицу, тогда как украинский морской беспилотник MAGURA V5, сыгравший ключевую роль в уничтожении надводных кораблей ВМФ рф, стоит около $240 тыс. за единицу.

Масштаб производства оборонной промышленности США является ее самым большим активом, но она часто испытывает трудности с быстрой адаптацией к меняющимся потребностям. Украинский опыт в области инноваций на поле боя и быстрого прототипирования может дополнить возможности США, позволяя обеим странам более эффективно решать проблемы военного времени.

Например, беспилотники, разработанные украинскими фирмами, могли бы массово производиться в США, что значительно снизит затраты и увеличит доступность. Такое масштабирование не только поддержит оборону Украины, но и усилит готовность США к будущим конфликтам, особенно — против технологически продвинутых противников, таких как Китай.

Совместные предприятия не только дадут доступные и эффективные решения, но и углубят оборонные связи США и Украины. Эти партнерства выйдут за рамки удовлетворения непосредственных военных нужд; они заложат основу для будущих совместных инноваций и улучшат оперативную совместимость между американскими и украинскими войсками, что необходимо для долгосрочного сотрудничества.

Сотрудничая с украинскими коллегами, оборонный сектор США получит доступ к новейшим проверенным на поле боя технологиям, стимулируя инновации и сохраняя конкурентное преимущество на мировом рынке вооружений. Интегрируя уроки, полученные на Украине, США могут лучше позиционировать себя для следующей эпохи войны.

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Какие шаги следует предпринять в начале

Однако для успешного сотрудничества обе страны должны заняться контролем экспорта и защитой интеллектуальной собственности.

Правительство США должно оптимизировать свою политику контроля экспорта, чтобы облегчить передачу чувствительных технологий должным образом проверенным украинским партнерам.

Внедрение исключений из экспортных лицензий для оборонного сотрудничества позволит беспрепятственно обмениваться интеллектуальной собственностью, сохраняя при этом гарантии национальной безопасности.

Тем временем украинские законодатели должны ослабить экспортные ограничения, чтобы обеспечить более плавное сотрудничество с американскими фирмами.

Но выравнивания экспортного контроля и обеспечения надежной защиты недостаточно — правительства обеих стран должны активно стимулировать совместные предприятия. Это может включать гранты, налоговые льготы или создание американо-украинского «фонда оборонных инноваций», ориентированного на исследования и разработки в таких критически важных областях, как беспилотные технологии, автономность и радиоэлектронная борьба.

Война в Украине показала, что характер войны быстро меняется, а в основе лежат технологии и адаптивность. Америка не может позволить себе отставать в этой революции. Используя проверенные на поле боя инновации украинских фирм и объединяя их с нашими производственными и технологическими возможностями, Америка может подготовиться к вызовам будущего.

Совместные предприятия — это не просто стратегический выбор; это необходимость. Они представляют собой путь к экономически эффективным инновациям, более прочным оборонным связям и усилению безопасности для обеих стран. Поскольку политики в Вашингтоне и Киеве рассматривают следующие шаги в своем партнерстве, основное внимание должно уделяться укреплению сотрудничества, которое дает ощутимые результаты на сегодняшнем поле боя и за его пределами. Это момент возможности для обеих стран, которым следует воспользоваться, чтобы обеспечить более сильное и безопасное будущее.