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23 декабря 2024, 12:44 Читати українською

Приватбанк запускает валютообмен в банкоматах Recycler

Впервые в Украине вы можете обменять наличную валюту на наличные гривны в банках круглосуточно и без дополнительных комиссий. Об этом говорится в сообщении банка.

Впервые в Украине вы можете обменять наличную валюту на наличные гривны в банках круглосуточно и без дополнительных комиссий.

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Подробности

Круглосуточный доступ — обменяйте валюту, когда вам удобно.

Без лишних шагов — получайте наличные гривны сразу после операции, без зачисления на карту.

Прозрачные условия — используется наличный курс Приватбанка, а остальные до 100 грн зачисляются на вашу карту или мобильный счет.

Лимиты: до 1000 долларов США или 1000 евро за одну операцию.

Перечень банкоматов Recycler ПриватБанка, принимающих наличные деньги.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
0
asdf2024
asdf2024
23 декабря 2024, 13:19
#
А обратно…
+
+15
Я_ __
Я_ __
23 декабря 2024, 13:46
#
А назад ти нічого можеш не отримати, як це буває частенько з банкоматами привата при знятті готівки, потім зазвичай кажуть людині щось на кшталт «зверніться до вашого банку», а банк каже, що то не їх банкомат, тому йди до привата.

А тепер це набирає нові оберти, тут гривню є ризик не отримати при знятті, а вони хочуть, щоб ти туди валюту запихував, а що ти будеш робити потім, коли банкомат не видасть готівкову гривню?)) Простіше в обмінник сходити обміняти валюту, там курс буде 100% краще на обмін))
+
0
Loginnnnn
Loginnnnn
23 декабря 2024, 14:03
#
А представь запихиваешь гривну на 1000$ и пропадает свет, потом месяц жди разбирательства
+
0
KotletaDollarov
KotletaDollarov
23 декабря 2024, 13:48
#
Кассы привата забиты убитым хламом, очень сомневаюсь что в банкоматы они будут заряжать нормальные купюры, только в кассе вы можете отказаться от них, а банкомат насыплет потертым 96 г или заляпанными, от которых уже не откажешься, то что уже «выданы» Полно случаев с ресайклерами, когда механика глючила, а клиент оставался без части купюр, которая выдавалась следующему клиенту, доказать ничего невозможно
+
0
Mini Mi
Mini Mi
23 декабря 2024, 14:24
#
Я уверен, что иа ие банкоматы и будут использоваться чтобы слить некондиционные купюры
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