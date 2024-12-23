Впервые в Украине вы можете обменять наличную валюту на наличные гривны в банках круглосуточно и без дополнительных комиссий. Об этом говорится в сообщении банка.
Приватбанк запускает валютообмен в банкоматах Recycler
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Подробности
Круглосуточный доступ — обменяйте валюту, когда вам удобно.
Без лишних шагов — получайте наличные гривны сразу после операции, без зачисления на карту.
Прозрачные условия — используется наличный курс Приватбанка, а остальные до 100 грн зачисляются на вашу карту или мобильный счет.
Лимиты: до 1000 долларов США или 1000 евро за одну операцию.
Перечень банкоматов Recycler ПриватБанка, принимающих наличные деньги.
Источник: Минфин
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Комментарии - 5
А тепер це набирає нові оберти, тут гривню є ризик не отримати при знятті, а вони хочуть, щоб ти туди валюту запихував, а що ти будеш робити потім, коли банкомат не видасть готівкову гривню?)) Простіше в обмінник сходити обміняти валюту, там курс буде 100% краще на обмін))