Приватбанк запускает валютообмен в банкоматах Recycler

Впервые в Украине вы можете обменять наличную валюту на наличные гривны в банках круглосуточно и без дополнительных комиссий. Об этом говорится в сообщении банка.

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Подробности

Круглосуточный доступ — обменяйте валюту, когда вам удобно.

Без лишних шагов — получайте наличные гривны сразу после операции, без зачисления на карту.

Прозрачные условия — используется наличный курс Приватбанка, а остальные до 100 грн зачисляются на вашу карту или мобильный счет.

Лимиты: до 1000 долларов США или 1000 евро за одну операцию.

Перечень банкоматов Recycler ПриватБанка, принимающих наличные деньги.