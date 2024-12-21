МВФ прогнозирует улучшение ВВП Украины в 2026-2027 годах

Международный валютный фонд подтвердил прогноз роста ВВП Украины на уровне 4% в этом году и 2,5−3,5% — в следующем и в то же время спрогнозировал ощутимое улучшение в 2026—2027 годах. Об этом говорится в официальном сообщении МВФ.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

По данным Фонда, реальный ВВП Украины в этом году может достигнуть 4% с понижением до 2,5−3,5% в следующем году.

Экономика Украины в 2024 году растет более существенно, чем ожидал МВФ, в том числе благодаря устойчивости страны к энергетическим шокам. Фонд ожидает замедления экономического роста в 2025 году, прежде всего из-за сложной ситуации на рынке труда, а также последствий атак России на украинскую энергетическую инфраструктуру и сохранения высокого уровня неопределенности. В то же время МВФ отмечает, что риски для прогноза остаются очень высокими.

Читайте также: МВФ утвердил 6-просмотр программы EFF для Украины и выделил транш в размере $1,1 миллиарда

Также отмечается, что в последнее время в Украине наблюдается рост инфляции — в основном из-за цен на продукты питания, в то время как инфляционные ожидания остаются на стабильном уровне.

Прогноз на 2026−2027 годы

В МВФ ожидают, что рост ВВП Украины в 2026—2027 годах увеличится — до 5,3% и 4,5% соответственно. При этом база таковых расчетов не детализируется.