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20 декабря 2024, 19:01 Читати українською

В ноябре рост ВВП замедлился до 0,7% — ИЭД

Темпы прироста реального ВВП замедлились с 1,1% в предыдущем году (дпр) в октябре до 0,7% дпр в ноябре. Причина замедления — российские обстрелы по украинской энергетической и промышленной инфраструктуре. Об этом сообщает Институт экономических исследований и политических консультаций (ИЭД).

Темпы прироста реального ВВП замедлились с 1,1% в предыдущем году (дпр) в октябре до 0,7% дпр в ноябре.
Фото: dia.dp.gov.ua

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Массированные атаки привели к возвращению ощутимых плановых и аварийных отключений электроэнергии, что задело как промышленные предприятия, так и население.

В то же время, запуск предприятиями децентрализованных мощностей энергогенерации и возможность импорта электроэнергии поддерживали устойчивость бизнеса в настоящее время.

Производство электроэнергии, по оценке, сократилось на 5,9% ГПР в ноябре, однако возобновляемые источники частично компенсировали потери. Также объем импорта электроэнергии в ноябре сократился на 9,4% к предыдущему месяцу — до 165 тыс. МВт-час.

Наибольшую часть в структуре импорта заняли Словакия (33%) и Польша (25%). Впрочем, с 1 декабря технические мощности импорта электроэнергии выросли с 1700 до 2100 МВт.

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Реальная валовая добавленная стоимость (ВДС) в перерабатывающей промышленности в ноябре выросла на 4,7% дпр по сравнению с ростом на 5,2% дпр в октябре.

В добывающей промышленности ВДС осталась на уровне ноября 2023 года благодаря росту добычи нефти и газа, компенсировавшему падение добычи угля и железной руды. Так, АО «Укргаздобыча» и ПАО «Укрнафта» добыли в ноябре 1,2 млрд м3 газа, тогда как группа «Метинвест» приостановила работу угольной площадки в поселке Песчаное возле Покровска, хотя другие ключевые объекты шахты продолжили работу.

Вообще, шахтоуправление «Покровское» является единственным источником угля для производства кокса в Украине, который используется для производства стали.

По оценке ИЭД, реальная ВДС в сельском хозяйстве снизилась на 7% дпр в ноябре, что несколько меньше, чем падение на 8% дпр в октябре.

По данным Минагрополитики, объемы собранного урожая в ноябре были ниже прошлогодних показателей, в частности из-за сокращения урожая кукурузы в результате более низкой урожайности и более быстрой уборки в предыдущие месяцы. В то же время урожай свеклы и масличных культур был близок к прошлогоднему. Ситуация в животноводстве несколько усугубилась.

Реальная ВДС в торговле, по нашим расчетам, продолжила расти — на 5,6% дпр в ноябре против 6,2% дпр в октябре — благодаря росту доходов от оплаты труда. Это стимулировало розничную торговлю, хотя оптовая торговля возобновлялась медленнее.

ВДВ в транспорте, по оценке ИЭД, выросло на 8% дпр, однако российские обстрелы портов и железнодорожной инфраструктуры на подходе к ним оказали негативное влияние на сектор.

Однако отсутствие блокирования границы польскими протестующими поддержало рост транспортной отрасли в ноябре.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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