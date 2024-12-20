Розыгрыш от Академии Минфин к праздникам: получите полезные подарки за подписку

Начните новый год с инвестиции в себя и обеспеченное будущее. Академия Минфин готова предоставить вам все инструменты для этого — актуальные и современные знания, которые помогут воплотить ваши мечты. Рассказываем, как выиграть подарки.

До 30 декабря заходите на страницы Минфина и Академии Минфин в инстаграмме и участвуйте в розыгрыше полезных подарков Победителей будет несколько, поэтому шансы на успех увеличиваются.

Что разыгрываем

Победители розыгрыша могут получить онлайн-курс от Академии Минфин бесплатно или с очень приятными скидками:

1️⃣ доступ к курсу «Инвестиционный трамплин» — 1 победитель

2️⃣ скидка 50% на любой курс — 3 победителя

3️⃣ скидка 20% на любой курс — 5 победителей

Присоединяйтесь — по всей вероятности, что повезет именно вам!

Как принять участие

Условия розыгрыша просты, но просим выполнить все шаги:

1️⃣ Подпишитесь на страницы «Академии Минфин» и сайта «Минфин» в инстаграмме.

2️⃣ Лайкните сообщение о розыгрыше

3️⃣ Напишите в комментариях ответ на вопрос: «Почему, по вашему мнению, следует изучать тему финансов и инвестиций?»

4️⃣ Поделитесь сообщением о розыгрыше своих сториз.

📅 Напоминаем, что принять участие можно до 30 декабря включительно, а результаты объявим на сайте и в соцсетях.

Победителей определим случайным образом с помощью Random.org.

Чему стоит учиться в Академии Минфин

Академия Минфин — это современная образовательная платформа, повышающая финансовую грамотность людей и помогающая разобраться в перспективных инвестиционных инструментах, таких как ETF-фонды, доходная недвижимость, ОВГЗ, опционы.

Основная миссия Академии — научить украинцев, как сохранить и приумножить свои сбережения даже в сложных экономических условиях.

Наши онлайн-курсы дают не только теоретические знания, но и готовые стратегии инвестирования и понимание первых шагов.

Мы знаем, как это учиться в нынешних условиях. Поэтому предлагаем гибкий формат: вы получаете все материалы в записи и можете проходить их в удобное время и в комфортном темпе.

Больше о наших программах и продолжительности обучения читайте на сайте.