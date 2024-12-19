Минюст сообщил о масштабном сбое в работе госреестров

В работе государственных реестров произошел масштабный сбой на уровне сетевой инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции в Facebook. Официальный сайт Минюста сейчас недоступен.

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«Понимаем, насколько важен для каждого из вас доступ к государственным реестрам и сервисам, и искренне извиняемся за временные неудобства. К сожалению, мы столкнулись с серьезным вызовом — масштабным сбоем на уровне сетевой инфраструктуры, обслуживающей реестры», — говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты ГП «Национальные информационные системы» работают в усиленном режиме для скорейшего возобновления работы всех сервисов.

Сервисы не будут работать до конца суток

«Безопасность данных — наш главный приоритет! Работы по устранению проблем на уровне сетевой инфраструктуры продолжаются, в связи с чем Единые и Государственные реестры, создание и обеспечение функционирования которых входит в компетенцию Министерства юстиции, а также вебсайты Минюста, ГП „НАИС“ и колл-центр будут недоступны до конца дня», — добавили в министерстве.