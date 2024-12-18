Услугой «єМалятко» за четыре года воспользовалось более 600 тысяч украинских семей

Более 600 тысяч украинских семей за четыре года воспользовались услугой «єМалятко». Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

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Чаще данной услугой пользовались в:

Киевской,

Днепропетровской,

Львовской,

в Одесской областях.

Федоров напомнил, что сервис объединяет 9 услуг для рождения ребенка, так, вместо 11 учреждений действует один портал, вместо 30 часов — 42 минуты (+ одни сутки на проработку), а вместо 37 бумажных форм необходимо только одно заявление.

Напомним

Чтобы иметь возможность воспользоваться услугой «єМалятко», нужно получить медицинское заключение о рождении ребенка — именно он является точкой входа в сервис.

Медицинский вывод о рождении формирует врач в роддоме. Это электронный документ, содержащий перечень сведений о малыше и подтверждение его рождения. Номер медвывода состоит из 16 латинских букв и цифр и имеет формат ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ.

Номер отправляется матери ребенка в смс.

После получения медицинского заключения о рождении ребенка родители могут оформить четыре обязательных услуги:

государственная регистрация рождения и определение происхождения ребенка;

регистрация в Государственном реестре физических лиц — налогоплательщиков;

внесение информации о ребенке в Единый государственный демографический реестр с автоматическим формированием уникального номера записи в нем;

внесение сведений о ребенке в реестр пациентов в электронной системе здравоохранения.

Также есть ряд услуг, которые можно получить по желанию:

декларирование места жительства ребенка;

назначение пособия при рождении ребенка;

предоставление денежной компенсации стоимости единовременной натуральной помощи «упаковка малыша».

Есть и услуги, которые могут получить родители, если они претендуют на назначение помощи или соответствующий статус:

выдача удостоверений родителей многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи (при реализации соответствующих услуг на портале «Дия»);

назначение помощи на детей, воспитываемых в многодетных семьях (при реализации соответствующих услуг на портале «Дия»).

Получить комплексную услугу «єМалятко» можно на портале «Дия» или офлайн в отделе ДРАЦС, через ЦНАП и учреждениях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь во время родов.