Совет директоров Mastercard одобрил программу обратного выкупа акций на сумму $12 млрд

Mastercard объявила, что ее совет директоров одобрил новую программу обратного выкупа акций, которая позволит компании выкупить до $12 млрд своих акций класса A. Это заявление было сделано во вторник, пишет investing.

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Детали

Наряду с новой программой обратного выкупа акций, Mastercard также увеличила квартальные дивиденды с 66 центов на акцию до 76 центов на акцию.

Mastercard заявила, что новая программа обратного выкупа акций вступит в силу только после завершения текущей программы на $11 млрд. По состоянию на 13.12.2023, в рамках текущей программы оставалось выкупить акций примерно на $3,9 млрд.

После этого объявления акции Mastercard выросли примерно на 0,5%, торгуясь по цене $533,8 на после торговой сессии.