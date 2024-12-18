Деньги под залог авто или недвижимости: что выгоднее в 2025 году

Кредит под залог недвижимости либо автомобиля уже давно считается более приемлемым методом кредитования как для заемщика, так и для кредитора. Наличие собственного имущества открывает возможности для ссуд большого размера, при этом процедура согласования заявки достаточно проста и не требует от клиента документов о доходах, трудоустройстве и других дополнительных подтверждениях платежеспособного статуса.

Впрочем, залоговый кредит также имеет свои особенности, а кредитор в ряде случаев может отказать в выдаче ссуды по определенным причинам.

Специалист по кредитованию компании Кредит 112 решил разобраться, что лучше в сегодняшних экономических реалиях Украины: кредит под залог недвижимости или авто.

Сильные и слабые стороны автомобиля как залогового объекта

Автомобиль прекрасно подходит как залог для оформления ссуды от банка или частного кредитора. Машин в семье может быть несколько и при острой необходимости деньги под залог авто можно получить всего за один день. Безусловно, одним из преимуществ является право выбора формы залога автомобиля. Существует несколько вариантов: с правом пользования транспортным средством на период выплаты или когда машина остается на площадке кредитора и не эксплуатируется.

Тем не менее, автоломбард имеет свои слабые стороны:

Высокая процентная ставка. Даже при наиболее выгодных предложениях ставка по такому кредиту будет составлять не менее 3,5−4% в месяц;

Ограниченная сумма. Сумма кредита под залог авто сегодня, как правило, не превышает 2 миллиона гривен;

Процент от оценочной стоимости. Сумма кредита зависит от оценочной стоимости, которая, в свою очередь, формируется из многих показателей. Однако, даже если под залог предлагается автомобиль премиум-класса, общая сумма кредита может составлять всего 30−50% от рыночной цены;

Расходы на обслуживание авто. Выплачивая кредит, автовладелец все равно продолжает вкладывать деньги в обслуживание, что создает дополнительные препятствия для полного погашения долга перед банком.

Подытоживая, можно уверенно сказать, что займ под залог авто лучше рассматривать как резервный вариант, потому что он менее выгоден, чем кредит под залог недвижимости.

Главные требования к недвижимости, под залог которой оформляется кредит

Многие люди сегодня имеют возможность взять взаймы большую сумму денег, имея в собственности квартиру или дом. Однако наличие такого имущества еще не является залогом стопроцентного согласования кредита.

Приведем несколько пунктов, которых следует обязательно придерживаться, подавая заявку на кредит под залог недвижимости:

Совершеннолетие и гражданство Украины владельца недвижимости;

Единоличная собственность. Почти все компании отклоняют заявки на кредит под залог квартиры или дома, находящихся в общем владении, или кто-либо из родственников владеет долей имущества;

В качестве залога может рассматриваться также земельный участок, если на него есть все соответствующие документы;

Коммерческая недвижимость с одним собственником тоже может являться объектом залога;

Документы собственности должны отвечать всем современным требованиям и быть внесены в электронный реестр недвижимого имущества.

Кредит под залог недвижимости выгоднее, чем в автоломбарде. Во-первых, это процентная ставка, которая может составлять всего 1,5% в месяц. Во-вторых, заемщик может сразу рассчитывать на крупную сумму. И в третьих, выплачивать такой кредит можно небольшими долями в течение 10 лет.

Что следует учесть перед тем как выбрать кредит под залог недвижимости

Есть еще несколько моментов, которые следует иметь в виду, ища компанию кредитора:

Регион. На сегодняшний день недвижимость в Киеве и Киевской области может безоговорочно рассматриваться как выгодный залоговый объект. В западных областях также есть шансы, но далеко не все населенные пункты. А вот восточные регионы, находящиеся в зоне рисков, вряд ли будут согласованы кредиторами, или за совсем небольшую сумму; Оценка. В зависимости от условий кредитования, оценка недвижимости может быть платной услугой или предоставляться бесплатно в качестве бонуса. Кстати тело кредита под залог недвижимости от Кредит 112 может быть равно 80−90% от рыночной стоимости; Процентные ставки. Начинать поиск кредитора лучше всего отталкиваясь от наиболее привлекательных предложений по процентным ставкам.

Всего 18% в год или же 1,5% в месяц предлагает Кредит 112, когда оформляется ссуда под залог квартиры в Киеве. На сегодняшний день это вообще самая низкая ставка среди кредиторов.

Следует также внимательно читать условия кредитного договора и интересоваться у менеджера о дополнительных процентах или комиссиях.

Вывод: прозрачность и ясность условий — лучший показатель выгодного кредита под залог недвижимости.