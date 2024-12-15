Банки ОАЭ резко начали блокировать платежи компаниям из россии

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Ситуация с платежами из-за ОАЭ, где открыли дочерние структуры более 1600 российских компаний, резко ухудшилась в ноябре, рассказали представители бизнеса и юристы.

В среднем срок проведения платежа через банки Дубая увеличился с 1−3 дней в начале года до двух недель, а в некоторых случаях — до 30 дней. Иногда деньги зависают — были списаны со счетов в ОАЭ в конце ноября 2024 года и до сих пор не поступили ни на счета в российских банках, ни обратно на счета ОАЭ.

«На значительное ухудшение ситуации жалуются большинство компаний, работающих через ОАЭ», — говорит генеральный директор транспортной компании Logita Trade Татьяна Алексеева. Новые санкции заставили банки пересматривать схемы взаимодействия и усиливать проверки платежей, особенно через корреспондентские счета.

Некоторые кредитные учреждения ОАЭ совсем перестали проводить трансакции.