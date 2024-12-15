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15 грудня 2024, 9:55

Банки ОАЕ різко почали блокувати платежі компаніям з рф

Банки Об'єднаних Арабських Еміратів різко посилили перевірки платежів російських компаній після нової хвилі американських санкцій, які торкнулися 50 фінустанов, зокрема державного Газпромбанку. Про це пишуть росЗМІ.

Банки Об'єднаних Арабських Еміратів різко посилили перевірки платежів російських компаній після нової хвилі американських санкцій, які торкнулися 50 фінустанов, зокрема державного Газпромбанку.

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Ситуація з платежами через ОАЕ, де відкрили дочірні структури понад 1600 російських компаній, різко погіршилася у листопаді, розповіли представники бізнесу та юристи.

У середньому термін проведення платежу через банки Дубая збільшився з 1−3 днів на початку року до двох тижнів, а в деяких випадках — до 30 днів. У низці компаній гроші зависають і повертаються назад, а іноді — губляться дорогою. Є випадки, коли кошти були списані з рахунків в ОАЕ наприкінці листопада 2024 року і досі не надійшли ані на рахунки в російських банках, ані назад на рахунки ОАЕ.

«На значне погіршення ситуації скаржаться більшість компаній, що працюють через ОАЕ», — каже генеральна директорка транспортної компанії Logita Trade Тетяна Алексєєва. Нові санкції змусили банки переглядати схеми взаємодії та посилювати перевірки платежів, особливо через кореспондентські рахунки.

Деякі кредитні установи ОАЕ зовсім припинили проводити трансакції. Банки побоюються вторинних санкцій.

Джерело: Мінфін
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