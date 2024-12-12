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12 декабря 2024, 17:40 Читати українською

Sense Bank запускает «Семейную карту» для совместного использования счетов

Sense Bank объявил о запуске нового функционала в своем цифровом приложении — «Семейная карта». Теперь в Sense SuperApp клиенты могут выпустить дополнительную карту к своему банковскому счету, чтобы им могли пользоваться их родные и близкие.

Новый функционал доступен в Sense SuperApp для всех новых и действующих клиентов, у которых есть счета по картам: Caméléon, RED, White, Black, Graphite, ATБ от Sense Bank.

В банке отмечают, что «Семейная карта» позволяет клиентам Sense Bank совместно управлять семейным бюджетом и пользоваться кредитным лимитом, совершать покупки, а также получать еще больше категорий кэшбека по программе лояльности. Теперь каждый член Sense-семьи будет иметь свой отдельный бонусный счет в Cash'u Club с собственным выбором категорий и лимитом в 500 бонусов, а с семейной картой АТБ каждый дополнительно получает еще +2%.

Член правления, директор блоков ІТ и розничного бизнеса Sense Bank Инна Тютюн подчеркнула, что «Семейная карта» расширит возможности пользователей. «Наша стратегическая цель — создать экосистему на базе Sense SuperApp, чтобы клиенты могли всей семьей закрывать свои финансовые потребности бесшовно в одном мобильном приложении. Запуск „Семейной карты“ — это еще один шаг в этом направлении. Следовательно, клиентам не нужно платить комиссию, пополняя карту своих близких кредитными средствами, или осуществлять международные переводы, если кто-то из родных находится за границей. „Семейная карта“ предоставляет общий доступ к счету, что выгодно, удобно и значительно экономит время».

Выпустить еще одну диджитал-карту к своему счету можно полностью онлайн в Sense SuperApp. Для этого необходимо:

1. зайти в раздел «Продукты» и нажать на кнопку «Створити Sense-сім'ю».

2. следовать инструкциям на экране, в частности нужно ввести номер телефона, дату рождения и имя нового члена Sense-семьи, после чего цифровой банк сгенерирует приглашение в виде ссылки и QR-кода, которым можно поделиться любым удобным способом.

Также в релизе Sense Bank говорится, что подключать к «Семейной карте» можно не только членов семьи, но любого клиента старше 14 лет (до 5 человек в целом). Открыв дополнительную карту для нового клиента, владелец счета и подключенный пользователь получают по 100 бонусов Cash'u Club.

Напомним, ранее государственный Sense Bank заявил об открытии новой категории кэшбека «Доступные цены». Первым партнером этой категории стала сеть мультимаркетов «Аврора» и онлайн-магазины AVRORA.UA.

Источник: Минфин
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