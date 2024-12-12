Финляндия блокирует продажу недвижимости россиянам

Министерство обороны Финляндии заявило, что заблокировало семь соглашений с недвижимостью с участием двух российских покупателей на том основании, что разрешение на приобретение может угрожать национальной безопасности страны. Об этом сообщает Reuters.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Хельсинки некоторое время пытается ограничить покупку российскими гражданами недвижимости вблизи стратегических мест на основе существующих правил, заблокировав три соглашения в октябре 2023 года и еще три — в январе этого года.

«Министерство обороны тщательно проверяет историю каждого покупателя недвижимости из-за пределов ЕС и ЕЭЗ», — сказал министр обороны Антти Хакканен, имея в виду Европейский Союз и Европейскую экономическую зону, в которую также входят Норвегия, Исландия и Лихтенштейн.

Последние решения касаются одной собственности в Паргасе на побережье южной Финляндии и пяти объектов в Кокемаке на юго-западе страны.

Оба лица, заключивших соглашения, были частными лицами с российским гражданством.

Отношения между Финляндией и соседней россией обострились после полномасштабного вторжения рф в Украину в 2022 году, что побудило Хельсинки присоединиться к военному альянсу НАТО.