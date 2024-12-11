Гетманцев рассказал, будут ли повышать налоги в 2025 году

На сегодняшний день мы обеспечены ресурсами — и внутренними, и от партнеров, чтобы пройти 2025 год по оптимистическому сценарию. Если сценарий ухудшится, а мы не можем этого исключать, то будем привлекать какие-то другие источники. Пока об этом рано говорить. Об этом в интервью «Минфину» рассказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев .

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Что будет с налогами в 2025 году

«Основная неопределенность в следующем году — это война. Пока мы уверенно чувствуем себя в части поступлений в бюджет 2025 года. Но мы не можем сказать, насколько вырастут наши военные расходы, которые мы финансируем за счет налогов», — отметил Гетманцев.

Отвечая на вопрос о повышении ставки НДС, Глава Налогового комитета рассказал: «Мы сейчас не должны фантазировать. Если мы столкнемся с какими-то шоками, то да, НДС является одним из резервов, который нам должен предложить Кабмин или Минфин, и никто другой. Что они нам предложат — будем смотреть и принимать решение. Но пока тема с повышением НДС — манипулятивная, не хочу моделировать прогноз, который не имеет ничего общего с действительностью».

«Мы понимаем, что потребности армии — это приоритет номер один. И сколько армии потребуется денег, столько мы и соберем, это даже не обсуждается. Мы понимаем, что любое повышение налогов — в уже принятом ресурсном законе или НДС, если это понадобится, — это плохо. Но идем на такие решения только в случае, если нет альтернатив», — подытожил он.

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