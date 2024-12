BYDFi присоединилась к CODE VASP, продвигая регуляторные инициативы в Корее

Партнерство включает успешную интеграцию с решением для соблюдения Правила путешествий, что обеспечивает соответствие нормативным стандартам Южной Кореи для криптовалютных транзакций.CODE официально приветствовала участие BYDFi, опубликовав об этом сообщение. Этот важный момент отражает большое внимание BYDFi к соблюдению нормативных требований и решительные действия компании, а также знаменует собой постепенный прогресс криптоиндустрии на пути к более прозрачному, безопасному и надежному будущему.

CODE VASP: Основная сила для соблюдения нормативных требований в Корее

CODE VASP, основанный тремя крупнейшими криптовалютными биржами Кореи — Bithumb, Coinone и Korbit, является единственной отраслевой платформой в Корее, ориентированной на соблюдение «Правил путешествий». Альянс стремится предоставить техническую поддержку поставщикам услуг виртуальных активов (VASPs) для полного соблюдения требований Глобальных Правил путешествий, установленных Рабочей группой по финансовым мерам (FATF), соответствуя строгим стандартам по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CFT).

Интегрируя сервисыBYDFi соблюдения нормативных требований от VerifyVASP, BYDFi действует в соответствии с жесткими регуляциями, установленными Южной Кореей в рамках 《Закона о Reporting and Using Specific Financial Transaction Information》. Этот шаг улучшит безопасность и прозрачность трансферов активов между платформами и укрепит позиции BYDFi как безопасной и соответствующей нормативным требованиям платформы.

Официальные аналитические материалы BYDFi: почему вступление в альянс CODE имеет значение

Майкл, соучредитель BYDFi, подчеркнул важность этого партнерства:

«После года усердной работы мы с радостью сообщаем об успешной интеграции с решением для соблюдения нормативных требований CODE VASP. Этот этап гарантирует, что BYDFi полностью соответствует последним нормативам по борьбе с отмыванием денег (AML) в Южной Корее, что является значительным шагом в нашей глобальной стратегии соответствия. Это сотрудничество не только укрепляет нашу платформу, но и повышает безопасность пользователей, подчеркивая нашу приверженность предоставлению первоклассного опыта в криптовалютной торговле».

Это важный этап для BYDFi в ее проактивном подходе к соблюдению нормативных требований и инновациям. Биржа стремится предоставить безопасную и прозрачную платформу для торговли с учетом потребностей рынка Южной Кореи.

BYDFi: Инновации для безопасного будущего криптовалют

Признанная Forbes одной из10 лучших мировых криптовалютных бирж, BYDFi предоставляет доступ к более чем 600 токенам и поддерживает маржинальную торговлю с плечом до 1:200. Интеграция с популярными платежными провайдерами, такими как Banxa, Transak и Mercuryo, облегчает процесс покупки криптовалют, делая егоудобным и экономически эффективным для пользователей с разным опытом.

Функция «Копитрейдинг BYDFi», которая скоро будет запущена, позволяет пользователям следовать и воспроизводить стратегию топ-трейдера всего одним кликом, чтобы оптимизировать инвестиции и достичь максимальных результатов. Продолжая разрабатывать инновационные функции и всегда придерживаясь философии, ориентированной на пользователя, BYDFi выходит на передний план среди мировых лидеров в области безопасных, надежных и умных решений для криптовалютной торговли.