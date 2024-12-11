Как быстро продать недвижимость, когда ничего не продается

Сейчас наша страна находится в достаточно сложной ситуации: на территории Украины проходят военные действия. Оккупанты не перестают наступать, в связи с чем большинство жителей страны вынуждены ехать за границу, покидая свое жилье. Те люди, которые продолжают жить в Украине, настолько напуганы всеми событиями, что не готовы вкладывать финансы в покупку недвижимости. Большинство людей не просто не хотят покупать недвижимость, а даже не стремятся выходить лишний раз из дома. Все, кто может, с радостью переходят на удалённый режим работы и наслаждаются возможностью находиться в собственной квартире или доме.

Покупка недвижимости — это существенное денежное вложение, на которое решиться не так просто. Но если вы заинтересованы в продаже собственной недвижимости, можно рассмотреть, как совершить сделку по оптимальной цене.

Варианты продажи недвижимости в условиях войны на территории Украины

Самостоятельная продажа

Сейчас существует множество сайтов, сервисов, платформ по продаже недвижимости, которые помогают осуществлять продажу объектов. Некоторые платформы работают не бесплатно: чтобы разместить объявление необходимо еще и оплатить услуги сервиса.

Но в этом случае нет никаких гарантий, что сделка состоится в ближайшее время. Возможно, вам придется платить за услуги сервиса не один месяц, а даже несколько лет. Выгодно ли это? Учитывая все, вообще не выгодно. Кроме того, вам нужно потратить немало сил и времени, чтобы создать действительно привлекательное объявление, способное мотивировать потенциальных покупателей к сделке.

Услуги риэлторов

Конечно, даже несмотря на ситуацию в Украине, риэлторы по-прежнему продолжают работать. Поэтому обратиться в специализированное агентство может каждый. Впрочем, здесь, как всегда, есть несколько критических «но». Во-первых, риэлторы работают за процент от продаж. Во-вторых, сотрудники рынка недвижимости чаще всего преследуют собственные цели. К примеру, риэлтор может специально месяцами не приводить к вам потенциальных покупателей, чтобы добиться искусственным образом снижения стоимости объекта. Посредник все равно получит свой процент, но устроит ли вас итоговая цена? В-третьих, заключая договор с риэлторским агентством, вы не сможете заниматься параллельно продажей через специальные сервисы. В противном случае это будет считаться нарушением условий договора.

Главное, что такие агентства по продаже недвижимости используют те же платформы, что доступны и вам. Соответственно, сейчас теряется смысл в обращении к подобным агентствам.

Инвестиционные компании

Есть компании, имеющие в собственном «арсенале» большие клиентские базы с инвесторами, готовыми вкладывать средства в покупку недвижимости. Чаще всего это крупные инвесторы, способные быстро и за разумные деньги выкупать не по одной квартире, а сразу по 10−15. Зачем это им нужно? В конце концов, война закончится, и они смогут выгодно сдавать приобретенную недвижимость. Некоторые клиенты покупают объекты в коммерческих целях, например только на первых этажах, и создают в них салоны красоты или кафе.

Конечно, такие покупатели не занимаются поиском недвижимости самостоятельно. Они обращаются в специализированные компании.

Это могут делать и продавцы.

Выгодная продажа недвижимости с помощью инвестиционной компании

Инвестиционные компании — это не риэлторские агентства, их работа направлена ​​исключительно на проведение сделки быстро и выгодно для обеих сторон.

В 90% случаев выкуп недвижимости производится в течение нескольких дней. При этом можно рассчитывать на адекватную среднерыночную стоимость.

К примеру, если вас интересует срочный выкуп недвижимости, сделка может быть совершена всего за один день. Это решение подразумевает скидку 10−15% от стоимости. Но этот вариант — лучший выбор для тех, кто желает получить необходимую сумму максимально быстро.

К преимуществам сотрудничества с инвестиционной компанией можно отнести:

возможность продажи объекта по выгодной цене быстро;

прозрачность, безопасность сделки, минимизация рисков, четкая проработка всех деталей сделки с квалифицированными специалистами;

экономия средств и времени на поиск покупателя, проведение сделки;

компания имеет возможность быстрой покупки вашего объекта.

Обращайтесь к профессионалам и продавайте недвижимость быстро и без проблем.

Вывод

Вас интересует максимально быстрая продажа недвижимости? Status Finance всегда к вашим услугам. Всего минус 10−15% от рыночной цены объекта — и за сутки необходимая сумма будет у вас. Не готовы жертвовать денежными средствами? В таком случае предлагаем обратиться к нам, чтобы мы нашли покупателя и оформили продажу по рыночной цене в течение месяца.

Status Finance предлагает очень выгодные условия. Звоните в компанию прямо сейчас, и вам будет предоставлена ​​бесплатная консультация, индивидуальные предложения и оценка стоимости.