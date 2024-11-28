Закон об «историческом» повышении налогов подписан президентом

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 11416-д об «историческом» повышении налогов. Он вступит в силу с 1 декабря.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Как изменятся налоги

Военный сбор поднимут с 1,5 до 5%. Исключение — военные, для которых налог останется без изменений.

Военный сбор для ФОП — для плательщиков единого налога I, II и IV групп в размере 10% в расчете с одной минимальной зарплаты в месяц.

Военный сбор в размере 1% от дохода для плательщиков единого налога III группы (ФЛП и юрлица).

Фиксированный авансовый платеж для АЗС. Сумма платежа отличается от типа заправки и типов горючего, которое на ней продается.

Для банков налог на прибыль вырастет с 25% до 50% с 2024 года. А для небанковских финучреждений — до 25% с 2025 года.

Читайте: Налоговый комитет поддержал отмену налогов «задним числом» для ФОП

Напомним

Как писал «Минфин», 15 октября Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал налоговый законопроект № 11416-д и отправил в Офис президента.

10 октября Верховная Рада приняла в целом законопроект № 11416-д о повышении налогов. В то же время, депутаты не проголосовали правку, которая повышала военный сбор с доходов физлиц и его введение для ФОП. Не поддержал парламент и повышение военного сбора для военных, которое осталось на уровне 1,5%.