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28 ноября 2024, 17:17 Читати українською

Закон об «историческом» повышении налогов подписан президентом

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 11416-д об «историческом» повышении налогов. Он вступит в силу с 1 декабря.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 11416-д об «историческом» повышении налогов.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Как изменятся налоги

  • Военный сбор поднимут с 1,5 до 5%. Исключение — военные, для которых налог останется без изменений.

  • Военный сбор для ФОП — для плательщиков единого налога I, II и IV групп в размере 10% в расчете с одной минимальной зарплаты в месяц.

  • Военный сбор в размере 1% от дохода для плательщиков единого налога III группы (ФЛП и юрлица).

  • Фиксированный авансовый платеж для АЗС. Сумма платежа отличается от типа заправки и типов горючего, которое на ней продается.

  • Для банков налог на прибыль вырастет с 25% до 50% с 2024 года. А для небанковских финучреждений — до 25% с 2025 года.

Читайте: Налоговый комитет поддержал отмену налогов «задним числом» для ФОП

Напомним

Как писал «Минфин», 15 октября Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал налоговый законопроект № 11416-д и отправил в Офис президента.

10 октября Верховная Рада приняла в целом законопроект № 11416-д о повышении налогов. В то же время, депутаты не проголосовали правку, которая повышала военный сбор с доходов физлиц и его введение для ФОП. Не поддержал парламент и повышение военного сбора для военных, которое осталось на уровне 1,5%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 10

+
0
Turbo Apricot
Turbo Apricot
28 ноября 2024, 17:50
#
Терміновий невідкладний закон як запевняв Гетьманцев 15.10.2024 направлено президенту, тільки 28.11.2024 підписано, в тексті так і залишились проблемні норми запровадження заднім числом ПОТУЖНО!
+
+55
Prya
Prya
28 ноября 2024, 18:08
#
Слава великому Зе! С кожним кроком ми все ближе до перемоги! Эрмаку також слава
+
+120
milon
milon
28 ноября 2024, 18:19
#
Честно говоря аргументов на удержание людей в стране практически не осталось
+
+26
Riojas
Riojas
28 ноября 2024, 19:00
#
Все аргументы вам предъявят на западных границах
+
0
asdf2024
asdf2024
28 ноября 2024, 18:33
#
Исторический это потому что антинародный ?
+
0
bonv
bonv
28 ноября 2024, 18:40
#
Гірше ж точно не буде © Потужно!
+
0
bonv
bonv
28 ноября 2024, 18:40
#
Нелохи з непрофанами знищують Україну.
+
0
financialGenius
financialGenius
28 ноября 2024, 19:03
#
Ну теперь я видел много … но такое что в мое голову из ес ни одна страна не приходит на ум где еще такие большие налоги , я уже молчу что за эти налоги получает народ …
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0
TAN72
TAN72
28 ноября 2024, 19:16
#
Все действия имеют свои последствия.
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0
NN NN
NN NN
28 ноября 2024, 19:22
#
Зеленский освободил нас от налога 1.5%
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