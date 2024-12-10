В НБУ отрицают, что угрожали банкирам, которые не подпишут меморандум об уменьшении лимитов на переводы. Об этом сообщил глава Нацбанка Андрей Пышный во время брифинга, посвященного подписанию меморандума, пишет ЭП.
Пышный заверил, что НБУ не угрожал банкам, чтобы они уменьшили лимиты на переводы
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«Это точно не соответствует действительности», — заявил он, отвечая на вопросы журналиста ЭП.
В то же время, он признал, что подписание меморандума и ссылки требований к финансовому мониторингу инициировали в НБУ.
Пышный добавил, что Нацбанк рассматривает возможность досрочного снятия введенных им ограничений на переводы с карты на карту в размере 150 тысяч грн. Эти ограничения вводились в 1 октября сроком на 6 месяцев.
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Топ менеджеры банков, которые были на подписании меморандума, также отрицали, что НБУ угрожал им проверками и штрафами за неподписание меморандума
«Мы не слышали никаких угроз», — сообщила заместитель председателя правления Райффайзен банка Наталья Гурина.
«Здесь речь идет об определенном тренде. Если какие-то банки не подпишут меморандум, то эти „дроперы“ перенесут к ним. Оно им нужно?», добавил глава правления Ощада Сергей Наумов.
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