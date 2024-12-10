Пышный заверил, что НБУ не угрожал банкам, чтобы они уменьшили лимиты на переводы

В НБУ отрицают, что угрожали банкирам, которые не подпишут меморандум об уменьшении лимитов на переводы. Об этом сообщил глава Нацбанка Андрей Пышный во время брифинга, посвященного подписанию меморандума, пишет ЭП.

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«Это точно не соответствует действительности», — заявил он, отвечая на вопросы журналиста ЭП.

В то же время, он признал, что подписание меморандума и ссылки требований к финансовому мониторингу инициировали в НБУ.

Пышный добавил, что Нацбанк рассматривает возможность досрочного снятия введенных им ограничений на переводы с карты на карту в размере 150 тысяч грн. Эти ограничения вводились в 1 октября сроком на 6 месяцев.

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Топ менеджеры банков, которые были на подписании меморандума, также отрицали, что НБУ угрожал им проверками и штрафами за неподписание меморандума

«Мы не слышали никаких угроз», — сообщила заместитель председателя правления Райффайзен банка Наталья Гурина.

«Здесь речь идет об определенном тренде. Если какие-то банки не подпишут меморандум, то эти „дроперы“ перенесут к ним. Оно им нужно?», добавил глава правления Ощада Сергей Наумов.