Акции Super Micro резко выросли на фоне продления листинга на Nasdaq

В минувшую пятницу компания Super Micro Computer объявила о продлении срока действия листинга на Nasdaq, что дает ей время до февраля, чтобы решить проблемы с соблюдением требований и сохранить листинг. Об этом пишет investing.com.

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Что известно

Теперь у компании есть время до 25 февраля 2025 года, чтобы подать оставшиеся финансовые отчеты в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Акции SMCI подскочили более чем на 9% на предварительных торгах в понедельник.

Задержка с предоставлением аудированных финансовых отчетов за последний финансовый год, а также просроченные квартальные результаты поставили компанию Super Micro под угрозу исключения из списка.

Детали

Производитель серверов искусственного интеллекта заявил, что рассчитывает уложиться в новый срок.

Угроза делистинга совпала со значительным ростом акций SMCI, обусловленным ее ролью ведущего поставщика компьютерных кластеров на базе Nvidia для искусственного интеллекта. Компания рассчитывает на 67%-ный рост выручки, которая в 2025 финансовом году достигнет примерно $25 млрд.

Super Micro столкнулась с такими проблемами, как отставка аудитора Ernst & Young в октябре, а в прошлом месяце эту роль взяла на себя BDO. Кроме того, репутация компании пострадала после того, как в августе Hindenburg Research обвинила ее в манипуляциях с бухгалтерской отчетностью. В то время инвестор-активист раскрыл короткую позицию по акциям компании.

На прошлой неделе Super Micro объявила о результатах внутреннего расследования, проведенного под наблюдением члена совета директоров, которое не выявило никаких доказательств правонарушений. Компания также сообщила о планах по замене финансового директора Дэвида Вайганда.

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