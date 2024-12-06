Фонд гарантирования ввел временную администрацию в Коминвестбанк

Начата процедура вывода АО «Коммерческий инвестиционный банк» с рынка путем введения в нем временной администрации сроком на один месяц с 6 декабря 2024 года по 5 января 2025 года включительно. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования физических лиц.

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Уполномоченным лицом Фонда гарантирования с делегированием всех полномочий временного администратора назначен начальник отдела введения временной администрации управления раннего реагирования департамента дистанционного и инспекционного мониторинга деятельности банков Штогрина Ирина Викторовна.

Напомним

«Минфин» писал, что правление Национального банка приняло решение об отнесении Коминвестбанка к категории неплатежеспособных.

Решение принято в связи с неприведением Коминвестбанка в свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства, в том числе нормативно-правовых актов Национального банка.

Что будет с вкладчиками банка

Каждый вкладчик Коминвестбанка получит от Фонда гарантирование вкладов физических лиц возмещение в полном размере вклада, включая проценты, начисленные по состоянию на конец дня, предшествующий дню начала процедуры вывода банка с рынка.

В целом возможная сумма выплат гарантированной суммы вкладчикам Коминвестбанка на 21 ноября 2024 года составляет 432 млн грн.

По состоянию на 4 декабря 2024 объем высоколиквидных активов банка, учитывая ОВГЗ и депозитные сертификаты, составляет 890 млн грн.