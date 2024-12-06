«Приятно, когда ваша цифра растет»: Financial Times извиниось за критику биткоина

На фоне преодоления биткоином $100 000, Financial Times опубликовало публичное извинения за критику первой криптовалюты. Издание годами писало о том, что BTC — это не эффективный актив.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«Извините, если за последние 14 лет вы когда-нибудь решили не покупать что-то из-за нашего освещения, а потом цена на это выросла. Приятно, когда ваша цифра растет. И простите, если вы приняли наш криптоскептицизм за поддержку традиционных финансов, потому что их мы тоже ненавидим», — говорится в сообщении.

Судя по сообщению, на такой шаг издание пошло после многочисленных комментариев их читателей, которые писали, что FT должно извиниться за свои публикации.

Ночью на 5 декабря биткоин преодолел отметку в $100 тыс. В настоящее время первая криптовалюта торгуется на уровне $98 тыс.

Мониторинг обменников. Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты из Minfin.com.ua