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5 декабря 2024, 14:30 Читати українською

В Sense Bank рассказали, куда следует инвестировать Зимнюю поддержку

В Украине заработала инициатива «Зимова єПідтримка», благодаря которой украинцы могут получить 1 000 гривен помощи на собственную карту Национальный кэшбек в одном из украинских банков, в частности в государственном Sense Bank.

В Sense Bank рассказали, что сейчас более 100 000 их клиентов имеют специальную карту Национальный кэшбек, соответственно могут стать участниками этой государственной программы. Использовать деньги можно до конца 2025 года на оплату коммунальных услуг и мобильной связи, украинские лекарства и книги, транспорт, донаты на ВСУ или покупку военных облигаций.

Инна Тютюн, член правления, директор блоков IT и розничного бизнеса Sense Bank, отмечает, что хороший способ поддержать экономику государства — инвестировать начисленную помощь в покупку ОВГЗ. «Полученные средства клиенты смогут потратить в частности на покупку ОВГЗ, что важно для обеспечения финансовой стабильности страны в условиях войны. А наш цифровой банк Sense SuperApp позволяет сделать это быстро и удобно, даже не выходя из приложения. К слову, за этот год через Sense SuperApp и Дію наши клиенты-физлица уже инвестировали в облигации 11,3 млрд грн (в эквиваленте)».

«Зимова єПідтримка» доступна для всех граждан, которые находятся в Украине, за исключением временно оккупированных территорий. Кроме того, программа предназначена не только для взрослых, но и детей. Заказать выплату для каждого ребенка может один из родителей через Дію.

Подать заявление на получение выплаты по программе«Зимова єПідтримка» можно до 28 февраля 2025 года в Дії. У клиентов без РНУКПН и граждан 65+ будет возможность подать заявление в отделение Sense Bank с 10 декабря 2024 года.

Выплата средств предварительно ожидается в течение 10 рабочих дней с даты оформления заявления.

В банке также напоминают, что открыть карту Национальный кэшбек, на которую будет начисляться эта государственная помощь, можно бесплатно в цифровом банке Sense SuperApp или в любом отделении Sense Bank.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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Я_ __
Я_ __
5 декабря 2024, 14:51
#
Все супер, лише одне питання, от держава залучила багато мільярдів від продажу овдп, класно, але чому в бюджеті діра на 500 мільярдів утворилася і немає за що військовим було зп виплачувати? Куди кошти з овдп конкретно йдуть? Бо з 10 бригад (котрих влітку ким чен зе називав 14 бригад) лише 2,5 забезпечені зброєю, значить гроші йдуть не на зброю для військових, на зарплату військовим держава перекидає гроші з виплат працівникам держ структур (лікарі, вчителі і тд), а дрони переважно забезпечуються коштами і силами волонтерів, то куди витрачаються кошти з овдп? бо оце «на оборону» це дуже класно звучить, але по факту щось не відчувається взагалі цих мільярдів з військових облігацій.
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Qwerty1999
Qwerty1999
5 декабря 2024, 15:16
#
Чому в бюджетi дiра — може тому,
що депутати проголосували за
бюджет з такою дiрою, бо депутаты
не несуть нiякоï вiдповiдальностi
за тi закони, що приймають…
То вже проблеми виконавчоï влади,
де брати грошi для наповнення бюджету.
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