В ноябре банки в ликвидации успешно реализовали активов на 42,6 миллиона

В ноябре в системе Prozorro.Продажи было объявлено 356 аукционов по реализации активов банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов физических лиц. Успешными были 59 аукционов по продаже активов 7 банков. Сумма результативных торгов составила 42,6 млн. грн. Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Из этой суммы 33,8 млн грн поступило в банки в управлении Фонда от продажи недвижимого имущества и 6,8 млн грн — от продажи земельных участков.

Остальные суммы составили продажу основных средств (0,9 млн грн), пула кредитов физических лиц (0,8 млн грн) и кредитов физических лиц (0,3 млн грн).

Статистика успешных аукционов по итогам месяца в разрезе банков:

Успешными или результативными считаются аукционы, участники которых подали ценовые предложения, на основе которых был избран победитель торгов. Неуспешным считается аукцион, на котором не было участников или зарегистрированные участники не предоставляли ценовые предложения.

На сегодняшний день, по результатам успешных аукционов за ноябрь, получена оплата и заключены договоры купли-продажи активов по 30 лотам на сумму 10,5 млн грн.

Кроме того, должно состояться подписание еще одного договора на сумму 1,6 млн грн. Средства за 28 лотов на сумму 30,5 млн грн пока ожидаются. В случае отказа победителя аукциона перечислить денежные средства за лот, он теряет гарантийный взнос, а право приобрести активы переходит следующему участнику аукциона, если таковой был.

Также в течение ноября еще 0,02 млн грн банки получили от непосредственной продажи активов.

В Фонде напомнили, что полученные от продажи активов направляются на расчеты с ликвидируемыми кредиторами банков.