Украинцы смогут подать заявление на возмещение ущерба за преступления рф с 2025 года — Федоров

В следующем году в международном Реестре убытков для Украины запустят все 45 категорий заявлений о возмещении ущерба, нанесенного рф, в частности, за уничтоженное жилье, поврежденные автомобили, вред жизни и здоровью. Об этом сообщил вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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«Встречался с командой международного Реестра ущерба для Украины, проговорили результаты работы и планы на следующий год. Сейчас будем усиливать команду и финализировать все юридические и технические вопросы, чтобы уже в первой половине 2025 года были доступны все категории заявлений в Реестр», — отметил Федоров.

По его словам, еще в апреле 2024 года начали собирать информацию об уничтоженном жилье в Реестр. Больше всего заявлений получили из Донецкой, Харьковской и Херсонской областей.

«Это важный механизм, по сути, основа для будущих репараций. Чем больше заявлений, тем четче понимание мира о вреде, нанесенном россией Украине», — подчеркнул Федоров.

Самые распространенные причины ущерба для подачи заявлений:

боевые действия во фронтовой или прифронтовой зоне;

артиллерийский обстрел;

воздушная атака;

оккупация населенного пункта;

разрушение Каховской ГЭС.

Напомним

В прошлом году Совет Европы создал международный Реестр ущерба, нанесенного агрессией рф против Украины. Работа Реестра ущерба будет состоять в сборе заявлений и доказательств возмещения ущерба, потерь или ущерба, причиненного россией.