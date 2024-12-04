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4 декабря 2024, 11:44 Читати українською

Украинцы смогут подать заявление на возмещение ущерба за преступления рф с 2025 года — Федоров

В следующем году в международном Реестре убытков для Украины запустят все 45 категорий заявлений о возмещении ущерба, нанесенного рф, в частности, за уничтоженное жилье, поврежденные автомобили, вред жизни и здоровью. Об этом сообщил вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

В следующем году в международном Реестре убытков для Украины запустят все 45 категорий заявлений о возмещении ущерба, нанесенного рф, в частности, за уничтоженное жилье, поврежденные автомобили, вред жизни и здоровью.
Фото: t.me/dsns_telegram

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«Встречался с командой международного Реестра ущерба для Украины, проговорили результаты работы и планы на следующий год. Сейчас будем усиливать команду и финализировать все юридические и технические вопросы, чтобы уже в первой половине 2025 года были доступны все категории заявлений в Реестр», — отметил Федоров.

По его словам, еще в апреле 2024 года начали собирать информацию об уничтоженном жилье в Реестр. Больше всего заявлений получили из Донецкой, Харьковской и Херсонской областей.

«Это важный механизм, по сути, основа для будущих репараций. Чем больше заявлений, тем четче понимание мира о вреде, нанесенном россией Украине», — подчеркнул Федоров.

Самые распространенные причины ущерба для подачи заявлений:

  • боевые действия во фронтовой или прифронтовой зоне;
  • артиллерийский обстрел;
  • воздушная атака;
  • оккупация населенного пункта;
  • разрушение Каховской ГЭС.

Напомним

В прошлом году Совет Европы создал международный Реестр ущерба, нанесенного агрессией рф против Украины. Работа Реестра ущерба будет состоять в сборе заявлений и доказательств возмещения ущерба, потерь или ущерба, причиненного россией.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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+15
asdf2024
asdf2024
4 декабря 2024, 12:26
#
Реапрации чтоб получить надо победить сначала. Фёдоров видимо не в курсе))))
Опять чиновники и депутаты разворуют бюджет да и всё.
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