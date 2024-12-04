Почему корейская еда становится популярной в Украине и сколько на ней зарабатывают

В Украине растет спрос на корейскую еду. Вермишель быстрого приготовления, чипсы, консервация, напитки, сладости из Южной Кореи уже продаются как в небольших магазинчиках и интернет-площадках, так и в крупных супермаркетах. «Минфин» разбирался, почему корейские продукты стали так популярны в мире и в Украине, и каковы перспективы у этого сегмента.

«Это сейчас очень модная тема, все больше магазинов выделяют „корейские полки“, продажи таких продуктов из месяца в месяц растут», — рассказал «Минфину» собственник сети «ИталМаркет» Юнус Зайнитдинов.

Бум корейской еды наблюдается не только в нашей стране. По результатам недавнего исследования компании Circana, специализирующейся на изучении потребительских предпочтений, в США только за последний год количество ресторанов южнокорейской кухни выросло на 10%.

Кроме того, «корейские продукты питания, напитки и вкусы переживают быстрый рост». Похожие тенденции наблюдаются и в Европе.

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TikTok и блекауты: что продает корейскую еду

Первые партии корейских продуктов в Украину начали завозить еще несколько лет назад. Но до недавних пор этот сегмент считался узкоспециализированным, «на любителя». А в этом году продажи еды из Южной Кореи резко пошли вверх. В специализированных магазинах говорят, что спрос вырос в 2−3 раза.

«Эти продукты украинцы в какой-то момент „распробовали“, и сейчас они стали очень популярными, особенно среди молодежи», — говорит Зайнитдинов.

По его словам, особым спросом пользуется вермишель быстрого приготовления с различными вкусовыми добавками (в Украине ее по привычке называют «мивиной»), а также сладости, в частности, пирожные моти из рисовой муки.

Интерес к этим продуктам связывают с общим ростом спроса на еду быстрого приготовления, в том числе из-за массовых отключений электроэнергии.

«Ту же лапшу можно быстро приготовить, нужно просто залить кипятком, и через полторы минуты обед готов. В свое время украинцы начали покупать итальянскую пасту, так как она быстро готовилась — всего за 5−7 минут.

Сейчас выигрывает корейская вермишель, которая готовится в несколько раз быстрее, плюс уже содержит вкусовые добавки", — говорит Зайнитдинов.

Покупателей не останавливает даже относительно высокая цена. К примеру, порция рисовой лапши со вкусом кимчи весом 92 грамма стоит порядка 95−100 гривен. То есть килограмм обойдется порядка тысячи гривен. Для сравнения: килограмм украинской вермишели ТМ «Ярка» в АТБ можно купить за 36,9 гривен, а полукилограммовая упаковка итальянской вермишели de Luxe Food&Goods стоит 44,3 гривны.

Рис быстрого приготовления стоит еще дороже. К примеру, стакан 120 грамм токпокки (рисовые брусочки) со вкусом «карбонара» стоит 160 гривен.

Растет популярность и различных «корейских перекусов», которые позиционируются, как «полезная еда», — чипсов из бананов и водорослей, сухофруктов, хотя ценник также выше, чем на отечественные и многие импортные аналоги. К примеру, чипсы из водорослей нори стоят 95 гривен за 15 грамм, а 50-ти граммовая упаковка снеков токпокки с добавлением васаби — 118 гривен.

60-грамовая упаковка корейских картофельных чипсов с медом обойдется в 80 гривен. За такие же деньги можно купить 165-граммовую упаковку чипсов Pringles, а чипсы «Люкс» в упаковке 133 грамма стоят в два раза дешевле.

Торговцы говорят, что корейские продукты питания во многом «продает маркетинг» — красивые и яркие упаковки, а также реклама, в том числе в популярных среди молодежи соцсетях, в частности, TikTok. Многие товары позиционируются не только как «удобные» и «модные», но еще и как «полезные» и «здоровые».

Хотя на практике это и не всегда так. «Минфин» изучил этикетку лапши быстрого приготовления и обнаружил в составе этого продукта массу «ешек» — только в специях есть пять усилителей вкуса, загуститель и подсластитель, в самой лапше — четыре вида усилителей вкуса, два подсластителя и пр.

Как работает корейская «гастродипломатия»

Популярность корейской еды растет не только в Украине. По данным недавнего исследования компании Circana, в США на волне бума на корейские продукты питания только за последний год количество специализированных ресторанов выросло на 10%. Всего в Штатах с 2018 года открылось 450 новых корейских ресторанов.

«Эта кулинарная тенденция является важной частью Корейской волны — культурного движения, которое с 1990-х годов подняло южнокорейскую поп-культуру до всемирной известности, а теперь усилилось благодаря таким платформам, как TikTok», — отметил президент направления Global Foodservice Circana Тим Файрс.

Среди наиболее популярных в США корейских продуктов он выделяет следующие:

корейская жареная курица. Количество ресторанов, делающих ставку на это блюдо, только за последний год увеличилось на 22%.

Корейские корн-доги. Число специализированных точек за год увеличилось на 52%.

Корейские рамен. Спрос на него резко взлетел в 2023 году, на волне популярности рекламных роликов в TikTok, при этом доля одного из ведущих производителей этой продукции в розничных продажах рамена увеличилась с менее чем 1% в 2022 году до более 4% в 2024 году.

Кимчи (соленые и ферментированные овощи, в частности, капуста и редис).

Соусы. Спрос на корейский соус барбекю за год вырос на 80%, острый соус — на 23%, классический — на 29%.

Дальгон-кофе (так называемый «взбитый» кофе, продается в баночках).

Bubble Tea (чай с различными вкусовыми добавками и желейными «шариками»). В США продажи напитка за год выросли на 32%.

Растут продажи корейских продуктов и в Европе.

Директор Корейского культурного центра в Германии Ян Сан Гын в одном из недавних комментариев СМИ отметил, что только в Берлине сейчас работает 100 корейских ресторанов, причем «все они забиты местными жителями». Тогда как еще несколько лет назад заведений было меньше 10, и посещали их в основном корейцы. Он также во многом связывает такой «корейский бум» с «ростом влияния новых медиа, особенно ОТТ-платформ», на которых «просмотр корейского контента стал повседневностью».

С 2022 года корейские продукты питания попадают в список самых продаваемых товаров из Южной Кореи в ЕС (в этом перечне также косметика, смартфоны, телевизоры, медицинское оборудование и др.).

Отметим, что корейская еда стала «модной» во многих странах не просто так. Еще в начале 2000-х правительство Южной Кореи запустило специальную программу по продвижению национальной кухни за рубежом. Главная причина такой «гастродипломатии» крылась в том, что на тот момент Южная Корея в Индексе национальных брендов Anholt Gfk Roper (он показывает популярность страны для инвестиций и путешествий) занимала 33 место из 50.

Несмотря на то, что страна массово экспортировала много других товаров (в частности, электронику), «национальный бренд» был достаточно слабым. Корейские топ-чиновники признали, что их «национальный бренд поглощен Японией».

Тогдашний президент Южной Кореи Ли Мен Бак решил, что изменить ситуацию быстрее и проще всего «через желудок», поставив цель увеличить к 2017 году количество корейских ресторанов за рубежом в четыре раза (до 40 тысяч) и нарастить поставки продукции сельского хозяйства и пищепрома с $4,4 млрд до $10 млрд.

На кампанию «Корейская кухня для всего мира» в 2009 году было выделено порядка $40 млн — деньги пошли на открытие корейских ресторанов за границей, разработку «адаптированных» рецептур и пр. На международном уровне были зарегистрированы паста из красного перца гочуджанг и соевая паста даэнджанг, затем были инициированы исследования на тему влияния корейской еды в борьбе с лишним весом жителей западных стран. В 2013 году ЮНЕСКО внесла в список нематериального наследия рецептуру приготовления кимчи.

Корейское правительство осыпало щедрыми дотациями и местных производителей, поставляющих продукты питания на мировой рынок. Одна из них, CJ Foodville, запустила сеть быстрого питания Bibigo, а также продажу упакованных продуктов под этой маркой (они есть и в Украине). В итоге компания сумела занять 40% рынка дамплингов (изделий из теста и круп) в США, а мировые продажи продуктов Bibigo превышают полмиллиарда долларов в год.

Наценка — 50%, поставщики не успевают подвозить

По данным посольства Украины в Республике Корея, за 2023 год объем двухсторонней торговли составил $759,4 млн. При этом украинский экспорт в Южную Корею сократился, по сравнению с 2022 годом, на 58,3% (до $98,9 млн). А вот корейский импорт в нашу страну за год вырос на 26% — до $660,5 млн.

Правда, корейская еда в топовый список по импорту не попала, в нем фигурируют, главным образом, машины, электротранспорт и оборудование. По данным Госстата, за 9 месяцев этого года в Украину из Республики Корея поставили кондитерских изделий из сахара на $27,9 тыс., жевательных резинок — на $4,7 тыс., драже — на $16,8 тыс., карамели — на $4,4 тыс., шоколада — на $1,2 тыс., кондитерских изделий из заменителя сахара — на $0,9 тыс., готовых смесей (куда, очевидно, попадают и продукты быстрого приготовления) — на $32,5 тыс. Всего в категории пищевых продуктов импорт составил порядка $88,4 тыс. — то есть, мягко говоря, немного.

Но, как говорят эксперты, реальная статистика отличается от официальной. Как объяснили «Минфину» в одной из компаний, работающих в сегменте корейских продуктов, основная масса товаров завозится к нам из Европы, в частности, из Польши. Кроме того, идет большой поток продукции по «серым» схемам.

Поэтому точно оценить емкость этого сегмента сложно. По экспертным оценкам, речь может идти о поставках в сотни раз превышающих официальные.

По словам Юнуса Зайнитдинова, бизнес на корейской продукции очень выгоден — наценка достигает 50% и больше. «Для сравнения: на итальянских продуктах наценка всего 5−7%», — уточняет он.

Но так как импортом занимаются в основном небольшие компании, ассортимент пока оставляет желать лучшего, а ждать заказов розничным продавцам приходится до двух месяцев. «Уже сейчас бывают периоды, когда на опте корейских продуктов не хватает», — говорит бизнесмен.

Впрочем, число предпринимателей, которые хотят зарабатывать на корейской еде, только растет, поэтому эксперты прогнозируют быстрый рост этого сегмента в последующие 2−3 года. Вместе с тем из-за достаточно высоких цен он в ближайшее время вряд ли станет по-настоящему массовым.

Тем не менее украинские производители уже опасаются конкуренции со стороны «корейцев». По словам главы концерна «Ярослав» (в его структуру входит Киевская макаронная фабрика), продажи корейской лапши уже влияют на продажи наших макарон, хотя и не так сильно, как, к примеру, итальянская паста. «Но весь импорт напрямую влияет на объемы продаж отечественной продукции», — говорит Барсук.