Соединенные Штаты в понедельник, 2 декабря, объявили о выделении Украине очередного пакета помощи общей стоимостью $725 миллионов. Об этом говорится в заявлении государственного секретаря США Энтони Блинкена, пишет «Европейская правда».
США объявили пакет военной помощи Украине на $725 млн. Что вошло в пакет
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Что известно о помощи
Новая военная помощь, по словам Блинкена, предоставляется в пределах ранее применявшегося президентом США полномочия по использованию запасов Министерства обороны (программа PDA).
В состав пакета входят:
- ракеты Stinger
- средства противодействия беспилотникам
- боеприпасы для систем HIMARS
- 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы
- дроны
- противопехотные мины
- противотанковые комплексы Javelin и AT-4
- противотанковые ракеты TOW
- стрелковое оружие и боеприпасы
- оборудование и боеприпасы для взрывных работ
- «оборудование по защите критически важной национальной инфраструктуры».
«Соединенные Штаты и более 50 стран мира объединились, чтобы обеспечить Украине средства, необходимые для защиты от российской агрессии», — подчеркнул госсекретарь.
Этот пакет знаменует собой резкое увеличение объема оружия, отправленного в рамках использования Байденом программы PDA. Предыдущие объявления об использовании PDA обычно составляли от $125 до $250 миллионов.
По оценкам, у Байдена от $4 до $5 млрд по программе PDA, уже одобренных Конгрессом, которые он, как ожидается, хочет использовать до того, как избранный президент Дональд Трамп вступит в должность 20 января.
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