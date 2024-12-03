США объявили пакет военной помощи Украине на $725 млн. Что вошло в пакет

Соединенные Штаты в понедельник, 2 декабря, объявили о выделении Украине очередного пакета помощи общей стоимостью $725 миллионов. Об этом говорится в заявлении государственного секретаря США Энтони Блинкена, пишет «Европейская правда».

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Что известно о помощи

Новая военная помощь, по словам Блинкена, предоставляется в пределах ранее применявшегося президентом США полномочия по использованию запасов Министерства обороны (программа PDA).

В состав пакета входят:

ракеты Stinger

средства противодействия беспилотникам

боеприпасы для систем HIMARS

155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы

дроны

противопехотные мины

противотанковые комплексы Javelin и AT-4

противотанковые ракеты TOW

стрелковое оружие и боеприпасы

оборудование и боеприпасы для взрывных работ

«оборудование по защите критически важной национальной инфраструктуры».

«Соединенные Штаты и более 50 стран мира объединились, чтобы обеспечить Украине средства, необходимые для защиты от российской агрессии», — подчеркнул госсекретарь.

Этот пакет знаменует собой резкое увеличение объема оружия, отправленного в рамках использования Байденом программы PDA. Предыдущие объявления об использовании PDA обычно составляли от $125 до $250 миллионов.

По оценкам, у Байдена от $4 до $5 млрд по программе PDA, уже одобренных Конгрессом, которые он, как ожидается, хочет использовать до того, как избранный президент Дональд Трамп вступит в должность 20 января.