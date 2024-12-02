Вкладчики банков-банкротов недополучили десятки миллиардов от продажи активов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) продал активы обанкротившихся банков по существенно более низкой цене, чем их балансовая или оценочная стоимость. Об этом сообщает пресс-служба Госаудитслужбы.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

По мнению службы, это привело к потерям десятков миллиардов гривен для вкладчиков и кредиторов банков.

Основной задачей Фонда является возврат вкладов физических лиц при ликвидации банков. Для этого активы неплатежеспособных банков реализуются через открытые торги, в частности, через электронную систему «Prozorro.Продажи».

В частности, балансовая стоимость проданных активов составила 631,2 млрд грн, их оценочная стоимость — 92,3 млрд грн. Впрочем, фактически получено лишь 21,2 млрд. грн., что составляет всего 3,4% от балансовой стоимости и 23% от оценочной, сообщает глава Государственной аудиторской службы Украины Алла Басалаева.

Одна из основных проблем при реализации активов — обесценивание их стоимости.

К примеру, пул активов трех банков был продан всего за 124,6 млн грн, тогда как оценочная стоимость только одного из них составляла 228 млн грн.