Фонд гарантирования вкладов физических лиц 16 декабря 2024 года проведет аукцион по продаже прав требования по кредитным договорам ликвидируемого ПАО «Проминвестбанк». Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.
Фонд гарантирования выставил на продажу активы «Проминвестбанка» за 7,6 миллиарда гривен
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Детали продажи
В состав лота вошли права требования по кредитным договорам, заключенным с юридическими лицами, а также дебиторская задолженность юридического лица.
Должники входят в группу компаний, специализирующихся на строительстве дорог и автострад, а также выполняют работы по добыче и переработке сырья, строительству объектов энергетики и промышленного строительства.
Начальная цена лота составляет 7,6 млрд грн. Активы выставляются на продажу впервые.
Торги будут проходить по гибридной голландской модели аукциона в системе Prozorro.Продажи.
Источник: Минфин
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