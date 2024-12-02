Фонд гарантирования выставил на продажу активы «Проминвестбанка» за 7,6 миллиарда гривен

Фонд гарантирования вкладов физических лиц 16 декабря 2024 года проведет аукцион по продаже прав требования по кредитным договорам ликвидируемого ПАО « Проминвестбанк ». Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

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Детали продажи

В состав лота вошли права требования по кредитным договорам, заключенным с юридическими лицами, а также дебиторская задолженность юридического лица.

Должники входят в группу компаний, специализирующихся на строительстве дорог и автострад, а также выполняют работы по добыче и переработке сырья, строительству объектов энергетики и промышленного строительства.

Начальная цена лота составляет 7,6 млрд грн. Активы выставляются на продажу впервые.

Торги будут проходить по гибридной голландской модели аукциона в системе Prozorro.Продажи.