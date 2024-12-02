Tesla и BYD снизили цены на электромобили в Китае

Крупнейшие производители электромобилей Tesla и BYD снизили цены на свои авто в Китае для стимулирования спроса и достижения целевых показателей в 2024 году. Об этом сообщает Bloomberg.

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Что известно

Tesla предлагает пятилетние кредиты под 0% и скидку в размере 10 000 юаней на свой внедорожник Model Y до конца декабря.

BYD предлагает скидку от 1 000 до 3 000 юаней на свои некоторые модели электромобилей.

Несмотря на то, что продажи электромобилей и гибридов в Китае получили импульс в июле, когда государственные субсидии в виде обмена старых автомобилей на новые экономичные модели были удвоены до 20 000 юаней, рынок остается сверхконкурентным, отмечает агентство.