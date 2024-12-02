Золото упало из-за роста доллара и фиксации прибыли

Цены на золото падают в понедельник после недавнего восстановления, теряя почти 1% в понедельник на фоне укрепления доллара и фиксации прибыли, пишет Reuters.

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Что известно

Тем временем инвесторы ждут ключевых экономических данных из США, которые могут дать сигналы о перспективах денежно-кредитной политики ФРС.

По состоянию на 11:30 спотовое золото торговалось с понижением на 0,68%, на отметке $2 635 за унцию. Февральские фьючерсы снизились на 0,83% до $2 658.

«Желтый металл столкнулся с фиксацией прибыли, так как участники рынка сбрасывают часть премии за геополитический риск, а укрепление доллара оказывает дополнительное давление», — сказал рыночный стратег IG Йеап Джун Ронг.

Важные события

На этой неделе будут опубликованы ключевые экономические данные из США, которые могут повлиять на ожидания рынка в отношении монетарной политики. Среди наиболее значимых отчетов — данные о количестве открытых вакансий в США, отчет о занятости ADP и отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе.

Также запланированы выступления нескольких чиновников ФРС, включая самого Пауэлла.

По данным инструмента FedWatch от CME Group, вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в декабре составляет 67,1%.

В ноябре цены на золото упали более чем на 3%, что стало худшим месячным показателем с сентября 2023 года на фоне опасений, что повышение тарифов при приходе к власти администрации Трампа может привести к более длительному периоду высоких процентных ставок.