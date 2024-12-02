Золото упало из-за роста доллара и фиксации прибыли

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

2 декабря 2024, 14:51 Читати українською

Золото упало из-за роста доллара и фиксации прибыли

Цены на золото падают в понедельник после недавнего восстановления, теряя почти 1% в понедельник на фоне укрепления доллара и фиксации прибыли, пишет Reuters.

Цены на золото падают в понедельник после недавнего восстановления, теряя почти 1% в понедельник на фоне укрепления доллара и фиксации прибыли, пишет Reuters.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЧто известноТем временем инвесторы ждут ключевых экономических данных из США, которые могут дать сигналы о перспективах денежно-кредитной политики ФРС.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Что известно

Тем временем инвесторы ждут ключевых экономических данных из США, которые могут дать сигналы о перспективах денежно-кредитной политики ФРС.

По состоянию на 11:30 спотовое золото торговалось с понижением на 0,68%, на отметке $2 635 за унцию. Февральские фьючерсы снизились на 0,83% до $2 658.

«Желтый металл столкнулся с фиксацией прибыли, так как участники рынка сбрасывают часть премии за геополитический риск, а укрепление доллара оказывает дополнительное давление», — сказал рыночный стратег IG Йеап Джун Ронг.

Важные события

На этой неделе будут опубликованы ключевые экономические данные из США, которые могут повлиять на ожидания рынка в отношении монетарной политики. Среди наиболее значимых отчетов — данные о количестве открытых вакансий в США, отчет о занятости ADP и отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе.

Также запланированы выступления нескольких чиновников ФРС, включая самого Пауэлла.

По данным инструмента FedWatch от CME Group, вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в декабре составляет 67,1%.

В ноябре цены на золото упали более чем на 3%, что стало худшим месячным показателем с сентября 2023 года на фоне опасений, что повышение тарифов при приходе к власти администрации Трампа может привести к более длительному периоду высоких процентных ставок.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 23 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами