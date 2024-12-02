Украина сократила импорт электроэнергии в ноябре на 9,4%

В ноябре Украина сократила импорт электроэнергии на 9,4% по сравнению с предыдущим месяцем — до почти 165 тыс. МВт-час. Об этом свидетельствуют данные мониторинга ExPro Electricity.

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Сокращение импорта

Больше объем поставок сократился по венгерским и молдавским направлениям — на 44%. В то же время импорт электроэнергии из Польши вырос вдвое — до более чем 40 тыс. МВт-час.

Наибольшую долю в структуре импорта в ноябре заняла Словакия с 33%, на втором месте — Польша — с 25%.