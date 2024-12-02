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2 декабря 2024, 14:00 Читати українською

Вирусная AI-монета, прогнозируемая превзойти Polkadot и Polygon на 7500% к 2025 году

Новая криптовалюта, основанная на искусственном интеллекте, производит фурор на цифровом рынке. Эксперты прогнозируют, что она может обойти таких известных игроков, как Polkadot и Polygon. С прогнозируемым ростом на ошеломляющие 7500% к 2025 году эта монета вызывает ажиотаж среди инвесторов и технологических энтузиастов.

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Предпродажа CYBRO преодолела отметку в $5,5 миллиона: Уникальная инвестиционная возможность в DeFi

CYBRO привлекает внимание крупных инвесторов, так как предпродажа эксклюзивного токена быстро превысила $5,5 миллиона. Эта передовая мультичейн DeFi-платформа предоставляет инвесторам уникальные возможности для максимизации доходов в любых рыночных условиях.

Предпродажа находится на 8 этапе из 10, что дает инвесторам последнюю возможность приобрести токены CYBRO по цене всего $0,045 за штуку.

С завершением предпродажи осталось всего два этапа, и окно возможностей быстро закрывается. Событие генерации токенов (Token Generation Event, TGE) уже не за горами, а цены, как ожидается, взлетят, с прогнозируемым ROI в 1200%.

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Владельцы токенов CYBRO смогут получить щедрые награды за стейкинг, эксклюзивные эирдропы, кэшбэк на покупки, снижение торговых и кредитных комиссий, а также надежную страховую программу внутри платформы.

Сейчас доступно всего 21% от общего количества токенов на предпродаже, а около 100 миллионов уже продано. Это золотая возможность для проницательных инвесторов закрепить свою долю в уникальном проекте.

Присоединяйтесь к CYBRO и нацельтесь на доходность до 1200% в будущем

Polkadot (DOT): Объединяя блокчейны для повышения скорости и масштабируемости

Polkadot — это децентрализованный протокол и криптовалюта (DOT). Он позволяет безопасно взаимодействовать различным блокчейнам, таким как Ethereum и Bitcoin, без посредников. Это дает возможность обмениваться значениями и данными между цепочками. Polkadot использует парачейны для повышения скорости и масштабируемости, обрабатывая больше транзакций, чем Bitcoin и Ethereum.
Токен DOT используется для управления и стейкинга в сети. Владельцы могут участвовать в разработке протокола и подтверждении транзакций. Polkadot был создан Гэвином Вудом, соучредителем Ethereum, и поддерживается Фондом Web3. Polkadot стремится создать более связанные и эффективные блокчейны, улучшая их взаимодействие.

Полезность токена Polygon: стейкинг, управление и эксклюзивные возможности

Токен экосистемы Polygon — это цифровой актив, используемый в сети Polygon. Он играет ключевую роль в различных операциях в экосистеме. Владельцы могут использовать его для стейкинга, блокируя свои токены для обеспечения безопасности сети и получая награды в зависимости от заблокированного объема.
Токен также предоставляет право голоса в управлении сетью, влияя на развитие экосистемы. Кроме того, он открывает доступ к эксклюзивным услугам и функциям сети. С ростом экосистемы и добавлением новых приложений спрос на токен может увеличиваться благодаря его многочисленным функциям.

Вывод

Хотя такие известные монеты, как DOT и Polygon, могут демонстрировать меньший краткосрочный потенциал, CYBRO выделяется на фоне DeFi. Используя алгоритмы искусственного интеллекта для агрегации доходности на блокчейне Blast, CYBRO предлагает инвесторам исключительные возможности для увеличения прибыли. Привлекательные награды за стейкинг, эксклюзивные эирдропы и кэшбэк на покупки создают превосходный пользовательский опыт с простыми депозитами и выводами. Подчеркивая прозрачность, соответствие нормам и качество, CYBRO привлек значительное внимание крупных инвесторов и инфлюенсеров. Такое сильное участие подчеркивает его перспективность как заметного проекта на рынке.

Сайт: https://cybro.io

Источник: Минфин
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