Количество налоговых долгов бизнеса выросло на 22% с начала полномасштабной войны

25 225 исполнительных производств через налоговые долги бизнеса открыты за 11 месяцев 2024 года по данным Реестра исполнительных производств. Большинство бизнесов, по которым Налоговая взимает долги, находятся в Киеве и Днепропетровской области. Об этом сообщает Опендатабот.

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Взыскание долгов

Государственная налоговая служба активнее взимает налоговые долги по бизнесу. В этом году уже открыто больше исполнительных производств, чем за весь прошлый год: 25,2 тысячи против 22,2 тысячи. Это также на 22% больше, чем за весь 2021 год, когда было открыто 20,6 тысячи производств. Более 3 тысяч налоговых долгов бизнеса тянутся еще с 2021 года.

Где больше всего взимают долгов

Больше всего компаний, из которых Налоговая пытается взыскать долги, зарегистрировано в Киеве — 5,7 тыс. или 23% от общего количества в этом году. За ним идет Днепропетровщина, где зарегистрировано 4,5 тыс. таких бизнесов (18%). Замыкает тройку Запорожская область: 1,3 тыс. или 5,2% налоговых долгов.

Напомним