Путин утвердил рекордный военный бюджет на 2025 год

Президент россии владимир путин подписал закон о федеральном бюджете на 2025−27 гг. Согласно документу, в следующем году правительство увеличит расходы по статье «национальная оборона» до нового рекорда в 13,49 трлн рублей. Об этом пишет The Moscow Times.

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

По сравнению с текущим годом (10,8 трлн рублей) военный бюджет увеличится на 25%, относительно 2023 года (6,8 трлн) — вдвое, а если сравнивать с довоенным 2021-м (3,5 трлн) — станет больше практически в 4 раза.



Доля военных расходов в бюджете — 32,5% — станет беспрецедентной со времен Советского Союза. Для сравнения: в первый год войны с Украиной на армию и закупки оружия власти тратили 17% бюджета, в 2023-м — 19%, а в текущем году — 29,5%.

Военный бюджет достигнет 6,2% национального ВВП — уровня военных диктатур Африки (6,3% ВВП в Южном Судане). При этом практически каждый третий рубль в казне будет потрачен по засекреченным статьям — 12,9 трлн рублей в сумме.

Статья «социальная политика», в которую включены траты на пенсии и пособия, при этом уменьшится на 16% — с 7,731 трлн рублей в этом году до 6,492 трлн рублей в 2025-м.

В 2026-м социальные расходы увеличатся до 7,19 трлн рублей, а в 2027-м — до 7,249 трлн, но останутся ниже уровней текущего года.



Вдобавок к прямым военным расходам еще 3,459 трлн рублей правительство выделит на статью «национальная безопасность», куда зашиты бюджеты полиции, Росгвардии, Следственного комитета, спецслужб и других силовых структур.

В сумме армия и силовики «съедят» 40% федерального бюджета, или 16,9 триллиона рублей.