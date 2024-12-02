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2 декабря 2024, 10:00 Читати українською

Строительная группа «Синергия»: в шестой раз подряд победитель престижной награды «Выбор года»

«Выбор года» — это премия любимых торговых марок, которую получали лидеры отрасли еще в конце прошлого столетия. В настоящее время эта традиция продолжается. Определяли победителей всегда по предпочтениям украинцев. Получение такой премии является проявлением высокого доверия. И в очередной раз Строительная группа «Синергия» становится ее победителем. Это признак устойчивости и системности компании в сложные времена.

Строительная группа «Синергия» стала символом лидерства и несокрушимости, она известна как надежный партнер для инвестиций в современное жилье. В 2024 году одновременно строятся 19 домов, сдано в эксплуатацию 5 домов и еще 3 планируется до конца года. Уже 500 счастливых семей готовятся к переезду в квартиры, построенные по современным стандартам. Блекауты не замедлили строительство, все запланированные показатели и сроки соблюдены.

Инновации застройщика на примере ЖК «Синергия Сити»

Заботится застройщик и о здоровье жителей ЖК «Синергия Сити» в г. Ирпень. Под открытым небом открыт комплекс «Спорт Сити» с футбольным полем и теннисным кортом для взрослых и игровая площадка, где каждый день детства будет счастливым.

Принцип «город в городе» реализован на 100%. Жилые комплексы, построенные компанией автономные, самодостаточные, удобные, открытые для реализации смелых бизнес-идей.

Жителям очень понравились спортивные мероприятия: на территории «Спорт Сити» можно заниматься любимым спортом. И не нужен дорогостоящий абонемент в спортзал! Здесь есть теннисный корт, футбольное поле и баскетбольная площадка.

Есть новости и по строительству жилья в столице. В этом году полностью возобновили строительство столичного проекта — ЖК «Синергия Киев». Теперь у компании есть аккредитация для участия в ипотечной программе «єОселя» как объекта первичной недвижимости. Это значительно упростит жизнь тем, кому сейчас жилье нужно в первую очередь.

2025 год на пороге: какие планы имеет застройщик

В планах не останавливаться на достигнутом и поддерживать репутацию лидера среди застройщиков Киевской области. И в дальнейшем компания будет придерживаться самых высоких стандартов, чтобы украинцы выбирали для инвестиций максимально привлекательные проекты. Конечно, и дальше застройщик будет обеспечивать работой работников и подрядчиков, выполняя свои обязательства перед ними и предлагая привлекательный компенсационный пакет. Продолжится активная помощь ВСУ машинами и беспилотниками, которые спасают жизнь защитников.

Источник: Минфин
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