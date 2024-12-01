В «черную пятницу» американцы потратили в онлайн-магазинах почти $11 миллиардов

В этом году во время распродаж на «черную пятницу» американские покупатели потратили в онлайн-магазинах $10,8 млрд, что на 10,2% больше, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные компании Adobe Analytics, которая отслеживает устройства, использующие ее программное обеспечение, сообщает Reuters.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

«Черная пятница», следующий день после американского Дня благодарения, знаменует собой официальное начало сезона праздничных покупок для ритейлеров, и конкуренция между ними усилилась, чтобы завоевать каждого покупателя, ищущего скидки.

Рост онлайн-покупок потенциально способствует таким гигантам электронной коммерции, как Amazon и Walmart, управляющий 4 700 магазинами в США, инвестировал значительные средства в доставку товаров от магазина к дому во время праздничного сезона, чтобы стимулировать онлайн-продажи.

Самые популярные товары

Среди самых популярных товаров в интернете:

косметика,

средства ухода за кожей и волосами,

Bluetooth-колонки,

кофемашины.

По данным Adobe, онлайн-продажи игрушек выросли на 622% по сравнению со среднедневными продажами в октябре, в то время как продажи ювелирных изделий выросли на 561%, а бытовой техники — на 476% по сравнению с октябрем.