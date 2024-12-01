В воскресенье 1 декабря в Украине ожидается уменьшение отключений электроэнергии для населения и промышленности. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.
В первый день зимы ожидается уменьшение отключений электроэнергии
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Ограничения для населения
- 13:00 — 22:00 — одна очередь отключений.
Ограничения для промышленности и бизнеса
- 08:00 — 13:00 — применение графиков ограничения мощности.
Энергетики отметили, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.
Также в Укрэнерго напомнили, что причина временного введения ограничений — повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 28 ноября.
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Источник: Минфин
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