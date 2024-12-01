За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 730 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 742 130 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 30 ноября: 1 730 российских оккупантов, 6 танков, 1 ракета и 11 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 742130 (+1730) человек,
- танков — 9469 (+6) ед,
- боевых бронированных машин — 19369 (+14) ед,
- артиллерийских систем — 20923 (+14) ед,
- РСЗО — 1253 (+0) ед,
- средства ПВО — 1019 (+0) ед,
- самолетов — 369 (+0) ед,
- вертолетов — 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 19803 (+11),
- крылатые ракеты — 2852 (+1),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 30507 (+76) ед,
- специальная техника — 3619 (+2).
Источник: Минфин
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