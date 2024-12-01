Руководители финучреждений отмечают высокий уровень устойчивости финсектора — опрос

Руководители крупнейших банков и небанковских финучреждений более двух лет подряд улучшают собственные оценки устойчивости финансового сектора к значительным негативным событиям, свидетельствуют результаты «Опроса о системных рисках финансового сектора» за ноябрь 2024 года, сообщает НБУ .

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Около 97% опрошенных оценили эту устойчивость как среднюю и выше. Около половины респондентов оценили текущее состояние финсектора как хорошее или очень хорошее.

Баланс ответов остается на высоком положительном уровне три раунда опроса подряд с ноября 2023 года.

Состояние финансового сектора за последние шесть месяцев не изменилось, считает большинство респондентов, и более половины из них не ожидают изменения состояния в следующие шесть месяцев. Однако доля ожидающих ухудшения состояния финсектора несколько возросла.

Более половины руководителей финучреждений определили уровень риска в секторе в целом как средний или низкий, 41% - как высокий или очень высокий. Так что общий уровень риска в финансовом секторе оценивается как умеренно высокий.

Основные риски

Основным источником рисков в финансовом секторе с 2022 года остается война с Россией.

Также в пятерку крупнейших попали риски деятельности правоохранительных органов и судебной системы, общего уровня коррупции, качества законодательства и налоговой системы (вырос в списке наибольшее количество позиций) и риск качества человеческого капитала (попал в пятерку второй раз подряд).

Склонность финучреждений к риску за последние полгода несколько повысилась, в то же время большинство опрошенных заявило о неизменности риск-аппетита.

Опрос

Опрос проводился с 7 по 22 ноября 2024 года с участием руководителей 22 банков, 10 страховщиков и двух инвестиционных компаний. Итоговые результаты не учитывали размер банка / компании или их долю на рынке — все ответы равнозначны.