Украинские хакеры из IT Army атаковали крупнейшие российские мобильные операторы и соцсети. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
Ущерб на $360 миллионов: IT-армия парализовала работу связи и интернета россиян
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«У крупнейших российских операторов — МегаФон, МТС, YOTA, Билайн, Ростелеком, Т2, Тинькофф Мобайл — наблюдался масштабный сбой», — говорится в сообщении.
Также перебои были в работе Telegram и Discord, которые противник активно применяет для координации своих действий.
Отмечается, что операция IT Army нанесла врагу экономический ущерб на сумму до $360 млн.
Источник: Минфин
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