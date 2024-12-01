Ущерб на $360 миллионов: IT-армия парализовала работу связи и интернета россиян

Украинские хакеры из IT Army атаковали крупнейшие российские мобильные операторы и соцсети. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

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«У крупнейших российских операторов — МегаФон, МТС, YOTA, Билайн, Ростелеком, Т2, Тинькофф Мобайл — наблюдался масштабный сбой», — говорится в сообщении.

Также перебои были в работе Telegram и Discord, которые противник активно применяет для координации своих действий.

Отмечается, что операция IT Army нанесла врагу экономический ущерб на сумму до $360 млн.