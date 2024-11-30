Финансовый сектор Украины 2024: итоги, вызовы, прогнозы

Целью конференции было подведение итогов развития финансовой системы Украины в 2024 году и обсуждение актуальных проблем. Участники сосредоточились на изменениях в регуляторной политике, кибербезопасности и адаптации финансовых учреждений к условиям войны.

Программа конференции включала в себя панельные дискуссии и интервью с ключевыми игроками финансового рынка. Среди спикеров мероприятия были: экс-министр экономического развития и торговли Украины (2014) Павел Шеремета, заместитель Председателя Совета НБУ (2019−2022), член Совета НБУ Василий Фурман, глава АУБ Андрей Дубас, а также эксперты финансового сектора. Участники конференции поделились опытом адаптации к новым экономическим реалиям, подходами к автоматизации финансовых процессов, а также обсудили перспективы сотрудничества между банковской и небанковской сферами в условиях цифровой трансформации и регуляторных изменений. В ходе мероприятия обсудили также ключевые вызовы, стоящие перед финансовой сферой, и поделились видением путей их преодоления для обеспечения стабильности и роста рынка.

Особое внимание привлекла вторая панель «Регуляторные новации и их влияние на небанковский сектор: от налогов до цифровой трансформации», поскольку дискуссия касалась вопросов, оказывающих непосредственное влияние на работу финрынка, который продолжает динамично развиваться в Украине. В начале полномасштабного вторжения небанковские учреждения были первыми, кто начал предоставлять кредиты, опередив банки. Это стало важным шагом в поддержке экономики Украины в условиях войны.

Участники мероприятия обсудили изменения в налоговом регулировании, новые требования к прозрачности деятельности, а также возможности, которые открывает цифровизация для небанковского сектора. Особый интерес вызвали реальные кейсы адаптации финансовых компаний к современным вызовам, представленные спикерами. Это позволило не только теоретически обсудить проблемы, но поделиться практическим опытом их решения. Модератором выступил Андрей Дергун, представитель IFC в Украине.

Андрей Гриценюк, представитель государственного предприятия «ДІЯ», на конференции подчеркнул важность сотрудничества между небанковскими организациями и платформой для защиты финансовых учреждений и интеграции финансовых технологий, ведь она способствует развитию цифровых услуг и улучшению киберзащиты в Украине.

Обсуждалась проблема доступа финтех-компаний к важным инструментам, в частности верификации через платформу Дія. В отличие от банков, финтех-компании, являющиеся более гибкими и мобильными, не имеют этого доступа, что значительно ограничивает их возможности адаптировать услуги к потребностям рынка, гарантировать удобство и безопасность для клиентов. Участники конференции подчеркнули, что предоставление финтех-компаниям доступа к Дії могло бы значительно ускорить цифровую трансформацию экономики Украины и способствовать достижению государственных стратегических целей.

СЕО Moneyveo Сергей Синченко подчеркнул: «Финтех всегда был двигателем изменений в цифровой трансформации. Например,Moneyveo первой внедрила онлайн-кредитование в Украине, начав тренд на онлайн-операции, которые сегодня активно используются во многих отраслях». Он также отметил, что компания уделяет особое внимание защите своих онлайн-платформ, выделяя треть IT-бюджета на кибербезопасность.

Такие компании, которые отвечают требованиям GDPR, активно внедряют высокотехнологичные решения, обеспечивают высокий уровень защиты, могут быстрее адаптировать новые функции и сервисы к изменяющимся условиям рынка, что способствует не только развитию финансовых продуктов, но и повышению эффективности и удобства для пользователей. Сотрудничество Дія с финтех-компаниями, демонстрирующими свою готовность к инновациям, поможет быстро интегрировать новые сервисы в общество.

Кроме того, на конференции активно обсуждались вопросы поддержки экономики Украины во время войны. Одним из важных аспектов стал вопрос интеграции ветеранов в рабочие процессы, что является важной составляющей возобновления трудовых ресурсов после конфликта. В то же время проблема эмиграции кадров продолжает обостряться, что требует внедрения новых подходов к кадровой политике и адаптации бизнесов к изменяющемуся рынку труда.

Несмотря на сложности, с которыми сталкивается страна во время войны, финансовый сектор демонстрирует устойчивость и готовность к трансформациям. Ключевыми направлениями являются развитие инклюзивных финансовых услуг, повышение прозрачности финансовых учреждений и усиление регуляторных стандартов, особенно в области искусственного интеллекта и цифровых технологий. Эти инновации способствуют созданию более стабильной и адаптивной экономики, способной эффективно функционировать даже в условиях глобальных вызовов.