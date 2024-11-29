Капитализация стейблкоинов достигла рекорда, приток капитала в спотовые BTC-ETF обновил максимум: что нового

В ноябре объем притока капитала в споте биткоин-ETF обновил максимум

В ноябре 2024 года спотовые биткоин-ETF в американском сегменте получили чистый приток капитала в объеме $6,23 млрд. Об этом свидетельствуют данные SoSo Value.

Эксперты прогнозируют дальнейший рост показателя после инаугурации избранного президента Дональда Трампа.

Предыдущий максимум был установлен в феврале 2024 года — $6 млрд. Во многом это обусловлено эйфорией на рынке в связи с недавним запуском спотовых биткоин-ETF.

Капитализация стейблкоинов достигла рекордных $191,5 млрд.

Совокупная рыночная стоимость «стабильных монет» достигла $191,5 млрд, обновив ATH после крушения UST от Terra в мае 2022 года. Об этом сообщает Bloomberg.

С начала года показатель вырос на 46%.

В агентстве отметили растущую роль стейблкоинов в мировой торговле как инструмента для трансграничных платежей.

70% ($133 млрд) от совокупного значения приходится на Tether. Компания стремится расширить использование USDT путем выхода в новые отрасли, включая кредитование сырьевых компаний.

В Bloomberg отметили интерес к пространству со стороны финтех-компаний типа Stripe и PayPal.

Мэр Ванкувера предложил сделать биткоин резервным активом

Мэр Ванкувера Кен Сим предложил добавить биткоины на баланс города, сделав первую криптовалюту резервным активом. Он заявил, что представит подробный план 11 декабря 2024 года.

Свое предложение Семь высказал в рамках заседания городского совета 27 ноября 2024 года. Согласно его заявлению, план нацелен на «сохранение покупательной способности города путем диверсификации финансовых ресурсов».

Мэр считает, что это позволит превратить Ванкувер в город, дружественный с биткоином. Семь также отметил, что подробный план будет представлен 11 декабря 2024 года.

Глава города не предоставил никаких подробностей.

Разработчики TON представили мост к биткоину

Команда The Open Network (TON) опубликовала техническую документацию кросчейн-моста TON Teleport BTC для перевода биткоинов в экосистему блокчейна и обратно.

«TON Teleport BTC переносит биткоины непосредственно в Telegram через TON в виде tgBTC, давая вам возможность носить их в кармане внутри миниприложений Web3, которые вы используете ежедневно», — заявили разработчики.

Процессы ввода и вывода первой криптовалюты происходят автономно, без участия третьих лиц в виде бирж или кастодианов.

Peg-in: пользователь отправляет BTC с блокчейного биткоина на уникальный адрес TON Teleport. После шести подтверждений блока смартконтракт испускает эквивалентное количество tgBTC. Проверку процесса осуществляет Bitcoin Light Client, также работающий как контракт TON.

Peg-out: пользователь сжигает свои tgBTC, инициируя отправку биткоинов на указанный адрес. Контроль за соблюдением всех параметров осуществляется masterchain-валидаторами.

Разработчики отметили потенциал использования биткоина в сегменте DeFi на TON для получения дохода и расширения массового принятия первой криптовалюты. Токены tgBTC, например, могут:

выступать как обеспечение для заимствования стейблкоинов, поддержки пулов ликвидности и левериджа в кредитных протоколах;

поддерживать обеспеченные долговые позиции по модели DAI MakerDAO;

применяться для оплаты услуг майнинга типа GoMining.

До конца года TON Teleport BTC будет работать в режиме тест-нета. Переход на основную сеть намечен на второй квартал 2025 года. Архитектура моста позволяет в будущем добавить поддержку других блокчейнов, кроме биткоина.