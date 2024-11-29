Курс валют на 29 ноября: евро продолжает дорожать

В пятницу на наличном рынке курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро прибавил 10 копеек в покупке и 5 копеек в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках в покупке не изменился, а в продаже снизился на 2 копейки. Евро подорожал на 3 копейки в покупке и на 5 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,40−41,90 грн. Евро покупают за 43,75 грн, а продают за 44,34 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,75−41,82, евро — 44,18−44,35 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,60−41,62 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 44,02−44,02 грн/евро.

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