Центральный банк Уганды ограбили хакеры

Хакеры сломали системы киберзащиты Центрального банка Уганды и похитили с его счетов 62 млрд шиллингов ($17 млн). Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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Нападение на Банк Уганды было совершено группой, известной как базирующаяся в Юго-Восточной Азии Waste, сообщила местная газета со ссылкой на свои источники. Издание также отметило, что банку удалось вернуть около 37 млрд шиллингов из украденной суммы.

По версии другой местной газеты, Центробанк был разграблен еще в сентябре, а деньги были тайно выведены на два счета в Японии и Великобритании.

Также сообщается, что соучастниками преступления могут являться сотрудники Центробанка. В ходе расследования были допрошены несколько служащих Центрального банка и Министерства финансов.