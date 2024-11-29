За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 2 030 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 738 660 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 28 ноября: 2 030 российских оккупантов, 8 танков, 86 ракет и 89 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 738660 (+2030) человек,
- танков — 9458 (+8) ед,
- боевых бронированных машин — 19339 (+33) ед,
- артиллерийских систем — 20886 (+34) ед,
- РСЗО — 1255 (+0) ед,
- средства ПВО — 1006 (+1) ед,
- самолетов — 369 (+0) ед,
- вертолетов — 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 19750 (+89),
- крылатые ракеты — 2851 (+86),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 30272 (+86) ед,
- специальная техника — 3700 (+3).
Источник: Минфин
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